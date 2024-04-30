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竹聯幫自荷蘭以「假花盆栽」運毒 市價千萬K毒找癌末病人收貨

警方查扣假花盆栽航空包裹夾藏千萬元K毒。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣假花盆栽航空包裹夾藏千萬元K毒。（記者姚岳宏翻攝）

2024/04/30 15:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕有黑幫販毒集團透過航空郵包方式，從荷蘭進口假花盆栽，卻內藏9.2公斤的K他命毒品，還找來癌末病人負責收貨，海關會同警方起出市價逾千萬元毒品，逮陳男等6嫌，台北地檢署本月依毒品罪起訴，惟幕後策畫的張男仍在逃，正擴大追緝。

財政部關務署台北關日前執行航空郵包檢查時，發現1件可疑包裹，經會同刑事警察局偵三大隊開封查驗，發現該包裹自荷蘭寄出，以「假花盆栽」品項為掩飾，內部裝載重達15公斤的假花盆栽6個，進一步檢查，發現盆栽容器內竟夾藏重達9.2公斤K他命結晶毒品（共18大包）。

警方調查，有竹聯幫尊堂背景的51歲張姓男子，幕後統籌策劃整個運毒計畫，先找來何姓癌末男子出面領取毒包裹，再由負責載運毒品之運毒手，將毒品運至新北市交付張男驗貨，再輾轉載運至北市信義區倉庫藏放，刻意設下多道斷點躲避檢警查緝。

警方說，該集團分工細膩嚴密，包含主嫌、指揮人頭仲介者、負責找假人頭作為毒品包裹收件之人頭仲介、監控毒品包裹領貨狀況者、負責載運毒品之運毒手、出面領取毒品包裹之領貨人等共六層。

專案小組循線追查，今年1月將6名運毒集團成員陸續查緝到案，除何男因癌末，隔月病故，餘5嫌加上在逃張姓主嫌，均依運毒重罪起訴。

警方表示，該運毒集團有黑幫分子參與，自以為走私計畫天衣無縫，仍在我國境內遭查獲，也呼籲製造、運輸、販賣毒品為刑事重罪，民眾切勿以身試法，一經查獲恐將面臨終生牢獄。

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警方查扣假花盆栽航空包裹夾藏千萬元K毒。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣假花盆栽航空包裹夾藏千萬元K毒。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕陳男（左1）等嫌。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕陳男（左1）等嫌。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣假花盆栽航空包裹夾藏千萬元K毒。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣假花盆栽航空包裹夾藏千萬元K毒。（記者姚岳宏翻攝）

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