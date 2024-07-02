酒駕男失控撞百年老樹 「西瓜皮」難抵撞擊頭破血流亡

許姓男子騎機車自撞百年老樟樹，但現場失去呼吸心跳，救護人員現場做心肺復甦術。（民眾提供）

2024/07/02 17:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕萬榮鄉紅葉溫泉入口的花62鄉道，兩邊栽種多株百年老樟樹，從日治時代至今將近百歲，位於紅葉派出所旁老樟樹今天凌晨被機車撞擊，52歲男子疑似酒後失控撞樹，頭戴西瓜皮式安全帽保護不足，造成頭撞地大出血，送醫不治。

警方初步了解，車禍的許姓男子在萬榮鄉工作，今凌晨1點多疑似酒後騎機車在紅葉派出所斜對面路口，不小心自撞老樹，頭部重擊地面留下大片血跡、人車倒在車旁，警消獲報後到場協助搶救，發現男子已經失去呼吸心跳，現場救護車人員為他施行心肺復甦術後、轉送台北榮總玉里分院急救，可惜搶救1小時之後仍因傷重，凌晨3點宣告不治。

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而男子雖然有安全帽，但為西瓜皮形式的半罩安全帽，因撞擊力道很大造成帽子失效，頭部大量出血。警方從現場機車的車牌號碼找到車主，確認傷者為許姓男子，有正常駕照，但醫院抽血酒測結果是嚴重超標，換算為呼氣值有1.15毫克，至於事故原因還要調閱路口監視器來釐清。

瑞穗溫泉分成外溫泉、內溫泉，在日治時代就是泡湯勝地，地方文史工作者表示，花62鄉道前身是台車道，兩邊都種植樟樹，之後被砍掉改種其他樹種，只剩紅葉國小、紅葉派出所附近路口、瑞穗紅葉溫泉還有碩果僅存的最後幾株百年老樹。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

許姓男子騎車有戴安全帽，但酒測值嚴重超標，現場留下大灘血跡，安全帽則是半罩的西瓜皮，頭部撞地後造成大出血。（民眾提供）

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