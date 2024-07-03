竹縣警追債 竟違法查債務人夫妻個資判刑2年

竹縣警追債竟違法查債務人夫妻個資，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/03 20:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣警局竹東分局富興派出所黃姓警員為向林男追討債務，竟違法查詢林男夫妻戶籍等個資，事後甚至兩度幫不同朋友查他人車籍，新竹地院依行使公務員登載不實準公文書罪將他判刑2年。

法官調查，黃員去年5月起擔任竹東分局富興派出所警員，為向林男追討債務，竟於去年9月27日晚間，在辦公處所使用其所配發之警政知識聯網帳號，登錄公務電腦，以登載用途欄為車禍過失傷害等不實用途，查詢林男夫妻的戶政資料及全戶戶籍等個人資料。

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黃員明知民眾車籍資料，為國防以外應秘密之消息，不得洩漏，竟於今年4月間，兩度違法幫人查車籍，並將車籍資料洩露給友人陳男與另名男子（另行審理中）。

法官審酌黃員身為警察，相較於一般人民，理更應遵守法律規定，身為執法人員，應知公私分明，竟假借職務上得以查詢他人個人資料之機會，登載不實之電磁紀錄，查詢告訴人、被害人個人資料，且其就職務上持有他人個資，應予保密不得洩漏，然其不思恪守保密義務、廉潔自守，竟利用職務上機會，將被害人個資透露他人，侵害民眾個人隱私。

此外陳男僅為個人私利，要求黃員濫用職權，查詢民眾個資，所為亦屬不當，考量黃員已和一人和解並賠償完畢，其他被害人均表明不願追究，願原諒黃員，最後依行使公務員登載不實準公文書罪，將黃員判刑2年、陳男依違法蒐集個資罪判刑4月。

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