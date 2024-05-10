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涉包庇賭場、擅查個資 江翠派出所巡佐聲押禁見

海山警分局江翠派出所巡佐陳信榮涉包庇賭場被聲押禁見。（資料照，記者王定傳攝）

海山警分局江翠派出所巡佐陳信榮涉包庇賭場被聲押禁見。（資料照，記者王定傳攝）

2024/05/10 09:01

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府警察局海山分局江翠派出所巡佐陳信榮、警員林益民，被控知悉有業者在板橋與三重經營賭場，卻不查緝，不僅涉嫌包庇，還跑到賭場聚賭，陳員另涉違法查詢民眾個資，提供給賭場業者；新北地檢署前晚指揮調查局新北市調查處等單位發動搜索，約談陳、林等6名警員及業者共10多人，今訊後諭令林員15萬元交保，並依貪污等罪嫌聲押禁見陳員及陳姓賭博業者。

另調查發現，江翠所有4名警員疑遭陳員利用，在不知情或不知目的等情形下，協助擅查民眾個資，涉違反個資法等罪嫌，檢方昨訊後諭令張姓與莊姓警員各3萬元交保，許姓及蕭姓警員獲請回。

檢調追查，陳、林2人知悉陳姓、呂姓、湯姓男子等人，在新北市板橋及三重一帶經營麻將賭場，卻不查緝還前往賭博，且疑有打聽查緝訊息、洩漏給業者知悉等情，至於兩人有無收受業者賄賂須進一步釐清；但陳員另涉收賄後，利用同事幫業者查詢民眾個資，是否為暗助賭場業者追債或其他用途，有待追查。

新北市調查處獲報後派員監控，發現陳、林2人行為，報請新北檢指揮偵辦，檢察官周懿君前晚指揮新北市調處、警政署政風室、新北市警局督察室等單位發動搜索，訊後以陳員涉重罪，有勾串、滅證及逃亡之虞，陳姓賭場業者亦有串滅證之虞，兩人均聲押禁見，林員予以交保，全案違反貪污治罪條例、刑法洩密、賭博、違反個資法等罪嫌方向偵辦。

海山警分局江翠派出所警員林益民涉包庇賭場，檢方訊後諭令15萬元交保。（資料照，記者王定傳攝）

海山警分局江翠派出所警員林益民涉包庇賭場，檢方訊後諭令15萬元交保。（資料照，記者王定傳攝）

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