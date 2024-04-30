警討債違法查個資還供幫派利用 檢警揪害群之馬聲押獲准

黃姓警員涉嫌為討債違法查個資還供幫派利用，新竹檢警揪出警界洩密害群之馬聲押獲准，從嚴偵辦求重刑以維警紀。（記者廖雪茹攝）

2024/04/30 16:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東警分局某派出所27歲黃姓警員，假職務之便，違法蒐集民眾個資後，除了自己討債，還私下勾結提供具幫派背景的陳姓、彭姓男子違法利用，嚴重損及被害人權益，經分局主動提報偵辦；新竹地檢署檢察官認黃男身為司法警察，竟不知潔身自愛，敗壞警察形象，且危及被害人身家安全，提起公訴聲押獲准，並建請法院從重量刑。

新竹地檢署表示，檢察官翁旭輝指揮新竹縣政府警察局督察科、竹東警分局偵辦。黃男從去年5月8日起，擔任竹東警分局某派出所警員，明知不得任意非法蒐集、利用及洩漏個資予他人知曉，竟因個人催討債務所需，從去年9月到今年4月間，在其駐地假借職務上的機會，利用所配發的警政知識聯網帳號，在辦公處所登錄公務電腦後，虛偽登載不實用途進入查詢系統，先後違法蒐集4名被害人的個資。

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其中2筆供己催討債務之用，餘2筆則以通訊軟體LINE、Messenger傳送翻拍照片方式，傳送被害人個資給陳男、彭男違法利用。

新竹地檢署獲竹東警分局主動提報，認此風不可長，絕對要揪出此敗壞警紀害群之馬，4月26日指揮警方持搜索票搜索黃男辦公室、寢室等處，並將之拘提到案，訊後向法院聲請羈押禁見獲准，專案小組翌日對陳男、彭男執行搜索、拘提。全案經檢警縝密蒐證，檢察官昨（29）日偵查終結，對黃男、陳男、彭男依法提起公訴。

檢察官認為，黃男身為司法警察，肩負打擊犯罪、維護社會秩序的重要使命，本應慎重行使國家賦予的公權力，竟不知潔身自愛，利用其職務上的機會，非但查詢民眾個資供己催討債務之用，又與具幫派背景之陳男、彭男私下勾結，代為查詢民眾個資供不法利用，嚴重違背法定職責，敗壞警察形象，足以影響民眾對於公權力的信任，且危及被害人身家安全，建請法院從重量刑。

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