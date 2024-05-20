園藝男愛收藏槍械觸法網 警查扣6支改造手槍及模擬槍送辦

警方在林男住處等查獲的6支槍枝。（民眾提供）

2024/05/20 09:38

〔記者歐素美／台中報導〕從事園藝工作的54歲林姓男子，因年輕曾在軍方兵工廠服役，熱愛各式槍械，購買各式模擬槍收藏，台中市大雅警分局日前針對網路購物平台巡邏分析比對，向彰化地方法院聲請搜索票，在林男彰化住家及工作場所一共查獲6支火藥式槍枝，依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

大雅警分局今天公布表示，林男收藏的槍械，1支為具有殺傷力的改造手槍，5支為不具殺傷力的模擬槍。

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警方表示，去年底「槍砲彈藥刀械管制條例」修正通過，並於今年開始實施，將非法持模擬槍罪的處罰由行政罰改為刑事罰，以遏止不法改造槍枝流竄的現象，並增訂幫派及組織犯罪者持槍於公共場所射擊，將處7年以上有期徒刑的規定，以避免在公共場所開槍傷人，造成大眾恐慌。

槍砲彈藥刀械管制條例修正後，「未經許可轉讓、出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣而陳列第一項公告查禁的模擬槍者，處1年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金；改造第一項公告查禁的模擬槍可供發射金屬或子彈，未具殺傷力者，處3年以下有期徒刑，併科300百萬元以下罰金」。

大雅警分局調查發現，從事園藝工作的林男，年輕時曾於軍方兵工廠服役，對各式槍械充滿濃厚興趣，10幾年前即陸續購買收藏各式操作槍，其買來的槍枝等多數以塑膠袋、紙盒妥善包裝保存，部份則將槍枝零件分解存放。

林男供稱，這是了避免長期存放造成損壞，暫時分解做拋光、防鏽等保養工序，購入槍枝後從未進行試射，因擔心裝置作動造成刮痕或損傷。卻不知已觸法。

林男將部分槍枝零件等分解保存，以防受損。（民眾提供）

林男將部分槍枝零件暫時分解保存，以做拋光、防鏽等保養工序。（民眾提供）

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