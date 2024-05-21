立院續審國會擴權案前夕 親藍政論節目痛罵藍白黑箱惡搞！

立法院會17日處理藍白所提國會改革相關法案，朝野立委於議場內爆發肢體衝突。（資料照）

2024/05/21 00:01

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨及民眾黨上週五（17日）想強推國會擴權在內等法案，民進黨團為抗爭在立法院與藍白爆發肢體衝突，多名立委受傷。在立法院會將於週二（21日）繼續處理17日未成功闖關相關法案的前夕，竟有親藍政論節目也痛批藍白亂搞，直言這次國會改革法就是黑箱，讓不少鄉民大吃一驚。

立法院17日上演全武行的相關畫面掀起社會熱議，週二國會將續審藍白所提的「國會改革」法案，屆時朝野立委將重演上週五的火爆場面，且包括公投護台灣聯盟、台灣公民陣線、經濟民主連合等團體，也發起「民主倒退，公民搶救，立院集結—阻止國會濫權法案三讀」活動，號召民眾前去聲援，阻止藍白惡搞。

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近日被中國國台辦點名「懲戒」的媒體人劉寶傑，週一（20日）晚間在其主持的政論節目上，也直指藍白黑箱作業，連節目來賓也跟著打臉藍白宣稱送交表決的版本早就在立院網站公告的說法，直言17日當天晚上立委們才拿到要表決的版本，有的人甚至連看都沒還看就要表決，甚是荒謬！

名嘴張禹宣在節目中更痛批，藍營總召傅崐萁就是個「大草包」，指稱要表決的國會改革法案基本上都是黃國昌在決定的，「這才是最可怕的地方！你以為傅崐萁是大壞蛋？不是，傅崐萁是大草包！為什麼？你現在趕快拿著這個新的版本去問他......跟你保證，他99.999999%不懂！」劉寶傑則是質問：「如果一個關乎中華民國這麼重要的法案，最後由一個人擬稿、一個人潤稿、一個人決定的話，那這個國家是不是太可怕了？」

節目播出後，隨即有鄉民在PTT 貼文驚呼：「平常最愛罵民進黨的寶傑，竟然節目一開始就說這次國會改革法是黑箱！要表決的法案最終版本，完全沒有上網公開過，表決前一刻才送到議場，整個就是黑箱，程序不正義！節目更下標，黃國昌把喬好的法案稱作是『最高機密』，也罵藐視國會法要關係人提出的資料，沒有限定，連商業機密、法院審理案件都能要求......看來最會看風向的寶傑早早就不忍了，直接罵國眾兩黨517在胡搞！」

其他網友也紛紛表示，「挫賽囉」、「不愧是被點名的」、「中共你逼我的」、「這幾天網軍還是在洗藍白改革好棒，不管現實」、「連單厚之都在罵，問題大條了」、「藍白搞到『商會』，就是愚蠢至極」、「看了也真驚訝 全都在打KMT黑箱」、「似乎定調把鍋推給狗蔥背」、「當年服貿都有公告超過九十天以上都被你國昌說是黑箱，那今天他的做法難道不是更黑箱？誰護航的下去？」

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