為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

工程師懷疑妻偷吃小王 連7個月偷拍1455張手機對話判5月

新竹地院。（資料照）

新竹地院。（資料照）

2024/05/26 13:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕電子工程師林男懷疑在網路公司當商務總監的太太，與小王仍藕斷絲連，竟連續7個月偷偷解鎖妻子手機，翻拍LINE對話內容，並拍下多達1455張照片，妻子憤而提告求償240萬，新竹地院審理後依妨害秘密罪判林男徒刑5月、另需賠15萬。

張女說，先生林男明知她手機、Line皆有上鎖，卻在109年10月至110年5月長達約7個月期間，在當時兩人仍同住新竹縣竹北市時，無故平均每3天拍攝一次手機内與友人非公開Line對話，共翻攝1455張照片，無故長期頻繁侵害她個人隱私與個人秘密通訊自由，使她承受精神與身心受創與痛苦，憤而求償240萬元。

林男則說，林女108年11月與蔡男至「沐蘭汽車旅館」通姦，他提告後林女承諾不會再與蔡男連絡，並同時告知手機密碼，同意讓他查看手機內容。

刑事部分，新竹地院刑事庭認定林男犯竊錄非公開談話罪，處有期徒刑5月，法官認為，夫妻雙方固互負忠貞以保障婚姻純潔之道德上或法律上之義務，以維持夫妻間幸福圓滿生活，然而並非放任配偶一方因而須被迫接受他方全盤監控自己日常生活及社交活動，故不得藉口懷疑或有調查配偶外遇必要，即可恣意窺視、竊聽。

法官審酌張女任職網路公司商務總監，林男原於電子公司任職，上月離職，最後判精神慰撫金15萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
半百按摩女勾人夫 人妻攜子捉姦當街拉扯
2023/11/28 08:02

半百按摩女勾人夫 人妻攜子捉姦當街拉扯
妻控夫召妓 法官認定「只問沒消費」判敗訴
2024/01/20 10:42

妻控夫召妓 法官認定「只問沒消費」判敗訴
挨告、圍毆都不怕！ 鐵工癡男強奪人妻喊：通姦無罪
2023/09/12 07:09

挨告、圍毆都不怕！ 鐵工癡男強奪人妻喊：通姦無罪
高薪科技男2度偷吃 首次送房換妻原諒、第2次判賠120萬
2024/03/11 09:35

高薪科技男2度偷吃 首次送房換妻原諒、第2次判賠120萬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播