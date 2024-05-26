工程師懷疑妻偷吃小王 連7個月偷拍1455張手機對話判5月

新竹地院。（資料照）

2024/05/26 13:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕電子工程師林男懷疑在網路公司當商務總監的太太，與小王仍藕斷絲連，竟連續7個月偷偷解鎖妻子手機，翻拍LINE對話內容，並拍下多達1455張照片，妻子憤而提告求償240萬，新竹地院審理後依妨害秘密罪判林男徒刑5月、另需賠15萬。

張女說，先生林男明知她手機、Line皆有上鎖，卻在109年10月至110年5月長達約7個月期間，在當時兩人仍同住新竹縣竹北市時，無故平均每3天拍攝一次手機内與友人非公開Line對話，共翻攝1455張照片，無故長期頻繁侵害她個人隱私與個人秘密通訊自由，使她承受精神與身心受創與痛苦，憤而求償240萬元。

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林男則說，林女108年11月與蔡男至「沐蘭汽車旅館」通姦，他提告後林女承諾不會再與蔡男連絡，並同時告知手機密碼，同意讓他查看手機內容。

刑事部分，新竹地院刑事庭認定林男犯竊錄非公開談話罪，處有期徒刑5月，法官認為，夫妻雙方固互負忠貞以保障婚姻純潔之道德上或法律上之義務，以維持夫妻間幸福圓滿生活，然而並非放任配偶一方因而須被迫接受他方全盤監控自己日常生活及社交活動，故不得藉口懷疑或有調查配偶外遇必要，即可恣意窺視、竊聽。

法官審酌張女任職網路公司商務總監，林男原於電子公司任職，上月離職，最後判精神慰撫金15萬元。

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