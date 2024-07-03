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首頁　>　社會

點一桌菜拖2小時不付錢 台南法院認證詐欺

蔡姓男子吃霸王餐，南院以詐欺罪判拘役。（記者王捷攝）

蔡姓男子吃霸王餐，南院以詐欺罪判拘役。（記者王捷攝）

2024/07/03 21:15

〔記者王捷／台南報導〕前陣子台中女子連吃霸王餐落跑、店家忍痛吞虧損，不過台南地院判處一件詐欺罪，蔡姓男子吃霸王餐，他去中餐廳點了蔥爆牛肉、花雕雞等一桌菜，卻拖了兩個小時不付錢，最後店家報案，警方將他以詐欺現行犯逮捕，南院判拘役30天。

據了解，蔡男有一陣子頻繁涉案，先是搭計程車從北部搭到台南不付車錢，4月間又在一間中餐廳點了花雕雞、松阪豬、蜂蜜蘆薈、蔥爆牛肉、小卷等。

店家覺得他有點異常，不想跟他計較，蔡男卻待在店裡不走，一下子說家人會來付錢，一下子又要店家等一下還有朋友要來，拖了兩三個小時店家都要休息了，只好向警方報案。

偵查過程警方發現，蔡男無法支付餐費卻仍故意點餐，明顯有詐欺取財的意圖，法院也認為，蔡男犯後態度不佳，判處拘役30天。不過，蔡男沒有因此得到教訓，5月間他凌晨去湯姆熊遊藝場，趁主管不注意拿走價值1000元的代幣400枚，其中80枚被蔡男拿去玩遊戲，剩下的320枚代幣就放在店門口附近。

警方獲報後發現又是蔡男涉案，將他依竊盜罪移送，法官考量蔡男不是第一次犯案，為了滿足自己的慾望，不尊重他人財產權，因此處罰金8000元，可以用勞務代替。

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