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新北分署暑假首場拍賣會 9年現代Elantra以3千就拍定 原因曝光！

新北分署暑假首場拍賣會共拍賣3部車輛，其中，中華堅達柴油小貨車最搶手，有3組人馬參與競標，喊價24次，最終以20萬元拍定。（新北分署提供）

新北分署暑假首場拍賣會共拍賣3部車輛，其中，中華堅達柴油小貨車最搶手，有3組人馬參與競標，喊價24次，最終以20萬元拍定。（新北分署提供）

2024/07/03 23:00

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署昨舉辦暑假首場拍賣會，共拍賣3部車輛，1家銀行實體股票，其中，中華堅達柴油小貨車最搶手，有3組人馬參與競標，喊價24次，最終以20萬元拍定，另一台中華ZINGER廂型自用小客貨車，則以1萬6千元拍定，至於最後一台現代Elantra自用小客車，尚積欠48萬元交通違規罰鍰等費用，取車時還須繳清2萬4880元移置費及保管費，最後以3千元拍定。

新北分署表示，昨上午先以「喊價」方式拍賣動產，最搶手的標的為車齡13年，車身白色，排氣量2977 c.c.，行駛里程數23萬5238公里的中華堅達柴油小貨車，共吸引3組人馬競標，喊價24次，最終以20萬元拍定；至於車齡13年，排氣量2378c.c.，行駛里程數21萬7679公里的中華（ZINGER）廂型自用小客貨車則以1萬6千元拍定。

此外，車齡9年，排氣量1797c.c.的現代Elantra自用小客車，因尚滯納使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等，共約48萬元，領取車輛時，並需繳清移置費及保管費2萬4880元，於樹林區違規車輛保管場拍賣，僅以3000元拍定。

另，板信銀行實體股票，僅有1名白姓法拍常客到場，第1次出價每股4元，原以為拍定價會低於以往，但在拍賣官及國稅局人員鼓動下，再持續加價10次，最終以每股6.3元拍定。

新北分署指出，昨下午則以「投標」方式拍賣3戶住宅及32筆土地，其中，坐落新北市三峽區民族段357地號持分土地約3.7坪，第4次拍賣，底價42萬元，由某土地開發公司以通訊投標方式參與競標，以43.6萬元拍定，每坪約11.8萬元。

另預期會造成搶標的標的包括新北市蘆洲區長安街23巷1號11樓之4建物（附地下1樓及地下2樓之30個機械式車位），第1次拍賣，底價5681萬元；新北市泰山區民權街59號建物（附1機械式車位），第1次拍賣，底價3750萬元；三峽區溪東路159號5樓建物（附1機械式車位），第2次拍賣，底價950萬元，均無人投標。

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