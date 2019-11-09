變態官員暗中下藥 女應徵者被迫在他面前尿尿

N先生就提議帶她們到塞納河河畔的橋下解放，並用外套幫她們遮掩。圖左為正在重建的巴黎聖母院。（法新社資料照）

2019-11-09 11:15:40

〔即時新聞／綜合報導〕法國文化部一名高層官員在女性應徵者的茶或咖啡中放利尿劑，再帶她們去散步，這些女性因尿急被迫在這名官員面前尿尿。這名官員被控性侵害和違反藥物法，警方還在他的電腦搜出有200多人的被害名單。

法國《解放報》 報導，法國文化部前人力資源部門主任克利斯蒂．N（Christian N.）被指控在2009年至2018年之間對200多名女性下手，其中大多數是應徵工作者。一名司法消息人士向《法新社》證實，這名N先生被指控濫用職權、公務人員暴力行為、使用有害藥物、侵犯隱私權和違反法國藥物法。

請繼續往下閱讀...

報導引述5名女性的話，她們描述工作面試期間，N先生提供她們一杯茶或咖啡，然後邀請她們到文化部附近散步，女子因散步過久而尿急，N先生就提議帶她們到塞納河河畔的橋下解放，並用外套幫她們遮掩。

其中一名女子表示，事件過後她因為尿道感染而住院4天。警方調查顯示，N先生在飲料中摻入強力利尿劑。N先生還被控使用手機在桌子底下秘密拍攝女子腿部。

N先生在一次當場被逮，文化部向警方通報。警方在他的電腦中找出200多名的受害女子清單，以及女性在他面前尿尿的照片和文字描述。N先生在2018年10月被停職，3個月後隨即被解雇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法