樹木長太快！台中女國道狂飆229公里 法院竟撤銷罰單

設於國1南下310.9公里的「警52標誌」，在吳女狂飆被拍照時，該警示牌被周圍林木遮蔽，法官據此判決撤銷罰單。（記者張瑞楨翻攝自Google街景圖）

2024/04/20 06:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓女子於去年10月8日凌晨，開車於中山高速公路，被測得時速229公里，超速高達119公里，開罰3萬6000元，吳女提起行政訴訟，主張提醒前方有測速照相的警示牌被林木遮蔽，被告的台中市交通事件裁決處也拿出案發前5個月照片，主張警示牌沒被遮蔽，法官當庭勘驗，發現5個月來林木生長頗快，又沒修剪，確實遮蔽警示牌，超速行為可議，但開罰會有「程序不正義」疑慮，判決撤罰。

判決書指出，吳女上述時間駕駛自用轎車，於國道1號中山高速公路南向311.4公里處（台南安定交流道附近），被國道公路警察局第四公路警察大隊使用測速槍，拍到時速229公里照片，該路段限速度110公里，她超速達119公里，依「道路交通管理處罰條例」的「行車速度，超過規定之最高時速40公里」，開罰3萬6000元，記違規點數3點、吊扣汽車牌照6個月。

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吳女向台中高等行政法院提起行政訴訟，控告台中市交通事件裁決處。吳女不否認超速，但她主張，被拍照之後18天，她再度開車行經此路段，發現設在南下310.9公里處，提醒前方有測速照相的「警52標誌」（照相機圖案警告標誌），被茂密樹枝遮蔽，要行駛到很近距離才能看見，聲明撤銷罰單。

台中市交通事件裁決處則持高速公路局南區養護工程分局於去年5月拍攝的照片，證明此警告牌沒有被林木遮蔽，聲明駁回吳女之訴。

「道路交通管理處罰條例」規定，高速公路取締超速的地點，應於前方300至1000公尺間，設置測速取締標誌，上述「警52標誌」設於南下310.9公里處，警方測速照相是南下311.4公里，距離500公尺，警方未違反規定，雙方爭執焦點，是警告牌是否被林木遮蔽。

法官勘驗雙方的照片，高公局南區養護工程分局拍攝的照片，並無林木遮住，但此照片是案發前5個月拍攝，吳女於案發後18天拍攝的照片，警告牌確實被茂密林木遮住，法官認為，這5個月時間，警告牌周圍樹木有所生長，應以當庭勘驗所見為憑，吳女主張樹枝未修剪，警告牌被樹枝遮擋，無法在適當距離內辨認，此說足以採信。

法官強調，這個警告牌，違反「道路交通管理處罰條例」第7條的「明顯標示」規範，吳女超速行為固然可議，但此案更有警告牌被遮蔽、不明顯的瑕疵，衍生「程序不正義」疑慮，判決吳女勝訴，罰單撤銷，可上訴。

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