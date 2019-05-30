法MeToo運動領袖遭控誹謗 男辯：只調情一次卻失業多年

2019-05-30 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕將#MeToo運動引入法國，鼓勵遭性騷擾、性攻擊受害者出面控訴的女權運動發起人穆勒（Sandra Muller），遭電視台主管布里昂（Eric Brion）控告誹謗。

據《BBC》報導，2017年10月13日，在#MeToo運動橫掃全球前2日，即首度使用#控訴你遇見的豬（#Banlancetonproc）標籤的女權運動發起人穆勒（Sandra Muller），在她的貼文中指名電視台主管布里昂（Eric Brion）對她性騷擾。

報導指出，布里昂28日提告穆勒毀謗，要求共6萬5千歐元的名譽賠償及法律等費用，布里昂認為，他「只有」對穆勒進行不適當的調情一次，但穆勒對他的指控毀了他的職業生涯。

週三（29）法國法院針對此案舉行聽證會，引起法國社會各界關注。布里昂的律師團表示，雖然布里昂為他「笨拙又不恰當的調情」道歉，但從未承認「性騷擾」任何人。律師辯稱，「調情是他的自由」。

據了解，穆勒在當年的推特貼文中指控，布里昂曾對她說：「妳胸部真大，妳是我的菜，我可以讓你整夜高潮。」對此，布里昂辯稱，他是在一場雞尾酒派對上「失禮過那麼一次」，但他卻因此難以找到工作。

對此，穆勒的律師斯皮諾（Francis Szpiner）向法庭表示：「如果你們覺得一個男人在你面前說這種話不具攻擊性的話，那我為你們感到抱歉。因為現代無論男女，多數人都認為他是一種攻擊。」

過去在法國，性騷擾被認為是常見的事情，但也因為2017年起的#Banlancetonproc女權運動，激起了法國社會整體的關注。

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