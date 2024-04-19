為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

大黃蜂水下可存活7天 能抵擋洪水侵襲⋯⋯昆蟲學家驚訝

研究顯示大黃蜂蜂后可在水下存活7天。（法新社檔案照）

研究顯示大黃蜂蜂后可在水下存活7天。（法新社檔案照）

2024/04/19 23:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據17日發表的一份研究，大黃蜂能夠在水下存活數天，令學者大感驚訝，這意味著，因氣候變遷而升高的洪水危機，威脅到大黃蜂冬眠的洞穴時，牠們有辦法活下去。

這份研究報告第一作者、加拿大貴湖大學生態學者朗道（Sabrina Rondeau）說，在全球大黃蜂數量令人擔憂地持續減少之際，這些攸關生態系統的授粉者，能夠抵擋洪水侵襲存活，「令人感到鼓舞」。

朗道一直在研究土壤中殘留的殺蟲劑，對於在地下冬眠的大黃蜂蜂后的影響，她是在一次實驗意外中，偶然發現大黃蜂對抗溺水的能力。她說，有一次幾隻蜜蜂棲息的試管不小心有水進入，大黃蜂居然活下來了，「我研究大黃蜂很久了，我跟很多人談到這件事，沒人知道有這種可能性」。報告共同作者、貴湖大學環境科學教授瑞恩（Nigel Raine）說，這「確實令人驚訝」，這些陸生生物並非生來要在水下環境的。

於是朗道等研究團隊，專門針對這個問題進行實驗，將143隻冬眠的大黃蜂蜂后分別放進不同的試管，有些試管裡部分積水，有些是灌滿水，有些沒有水，維持8小時到7天不等。令人注意的是，完全浸在水裡的女王蜂，有81%不僅在7天觀察期中存活下來，而且回到乾燥環境後又活了8週。

這是科學家首次測試大黃蜂蜂后長時間浸在水下的情況，實驗的發現也為這種昆蟲的調適力和抗溺水韌性，提供新的線索。朗道說，實驗使用的是北美常見的「美洲東部熊蜂」，這種蜂特別頑強，族群數量減少程度並不像其他種蜜蜂，「因此我們也好奇，這種抵抗溺水的能力，會不會是牠們活得這麼好的一部分原因」。

這份研究報告17日在《生物學通訊（Biology Letters）》期刊發表。朗道指出，溺水對大黃蜂健康、蜂群的影響，還有待進一步研究，且需要對其他大黃蜂進行同樣的實驗，來確定牠們是否普遍具備這種特性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大黃蜂群猛螫1小時 日老婦困輪椅掙扎亡…
2017/10/06 16:35

大黃蜂群猛螫1小時 日老婦困輪椅掙扎亡…
慎入！美報廢車長滿黃蜂巢 網友驚呼：像在看恐怖片！
2019/08/11 23:14

慎入！美報廢車長滿黃蜂巢 網友驚呼：像在看恐怖片！

高鐵左營站交通動能帶動產業全面升級
巨型黃蜂血戰大喇牙 影片曝光後網友竟一面倒同情蜘蛛
2021/10/20 15:35

巨型黃蜂血戰大喇牙 影片曝光後網友竟一面倒同情蜘蛛
大黃蜂入侵民宅 床鋪築起巨大蜂窩
2014/08/28 10:19

大黃蜂入侵民宅 床鋪築起巨大蜂窩

綠牌這個最好騎Gogoro JEGO代步新首選
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播