大黃蜂水下可存活7天 能抵擋洪水侵襲⋯⋯昆蟲學家驚訝

研究顯示大黃蜂蜂后可在水下存活7天。（法新社檔案照）

2024/04/19 23:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據17日發表的一份研究，大黃蜂能夠在水下存活數天，令學者大感驚訝，這意味著，因氣候變遷而升高的洪水危機，威脅到大黃蜂冬眠的洞穴時，牠們有辦法活下去。

這份研究報告第一作者、加拿大貴湖大學生態學者朗道（Sabrina Rondeau）說，在全球大黃蜂數量令人擔憂地持續減少之際，這些攸關生態系統的授粉者，能夠抵擋洪水侵襲存活，「令人感到鼓舞」。

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朗道一直在研究土壤中殘留的殺蟲劑，對於在地下冬眠的大黃蜂蜂后的影響，她是在一次實驗意外中，偶然發現大黃蜂對抗溺水的能力。她說，有一次幾隻蜜蜂棲息的試管不小心有水進入，大黃蜂居然活下來了，「我研究大黃蜂很久了，我跟很多人談到這件事，沒人知道有這種可能性」。報告共同作者、貴湖大學環境科學教授瑞恩（Nigel Raine）說，這「確實令人驚訝」，這些陸生生物並非生來要在水下環境的。

於是朗道等研究團隊，專門針對這個問題進行實驗，將143隻冬眠的大黃蜂蜂后分別放進不同的試管，有些試管裡部分積水，有些是灌滿水，有些沒有水，維持8小時到7天不等。令人注意的是，完全浸在水裡的女王蜂，有81%不僅在7天觀察期中存活下來，而且回到乾燥環境後又活了8週。

這是科學家首次測試大黃蜂蜂后長時間浸在水下的情況，實驗的發現也為這種昆蟲的調適力和抗溺水韌性，提供新的線索。朗道說，實驗使用的是北美常見的「美洲東部熊蜂」，這種蜂特別頑強，族群數量減少程度並不像其他種蜜蜂，「因此我們也好奇，這種抵抗溺水的能力，會不會是牠們活得這麼好的一部分原因」。

這份研究報告17日在《生物學通訊（Biology Letters）》期刊發表。朗道指出，溺水對大黃蜂健康、蜂群的影響，還有待進一步研究，且需要對其他大黃蜂進行同樣的實驗，來確定牠們是否普遍具備這種特性。

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