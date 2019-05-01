浪漫國度？法國反性騷法上路8個月 447名色狼受罰

2019-05-01 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕法國向來被視為浪漫國度，但街頭調戲讓女性受辱的事件層出不窮，因此國會在去年8月「性別歧視侮辱法」，犯案的色狼最高可當場開罰750歐元（約新台幣2.6萬元），該法施行至今8個月以來，已有447人受罰。

據《BBC》報導，在2018年8月公布「性別歧視侮辱法」後，過了1個月首宗案件開始出現，當時1名男子在公車上打了女性的臀部，還說出猥褻言論，此後相關案件迅速累積。

法國性別平權大臣席亞帕（Marlène Schiappa）對此表示，這些數字並不值得羞恥，反而說明開罰是正確的，並承諾罰則的威懾力將會繼續增加。

該法條在通過之前已籌劃許久，直到去年法國1名男子放蕩調戲咖啡廳女性的影片被上傳到網路，全球各國網友觀看後無不震驚，才讓「性別歧視侮辱法」短短1個月後就施行。

這項新法考慮到許多女性不願意進行漫長而艱難的提告程序，因此允許執法人員向犯案色狼現場收取90歐元（約新台幣3118元）至750歐元的罰款。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/