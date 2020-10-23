扯！5歲女童被拖入屋內性侵 加害者竟是7歲鄰居

印度近期傳出5歲女童遭7歲男童性侵事件。（歐新社示意圖）

2020/10/23 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦上個月才因發生賤民女子遭4名高種姓男子輪姦痛毆致死案，輿論譁然。如今風波尚未平息，該邦的阿里格爾縣（Aligarh）又傳出一起駭人聽聞的性侵案，1名5歲女童不幸受害，而加害人竟是年僅7歲的男童！此事引起極大爭議，因依照印度相關法律規定，男童可能因年齡問題無法追究刑責。

綜合外媒報導，阿里格爾縣夸西（Kwarsi）地區12日下午發生一起駭人性侵案，1名5歲女童在自家門前玩球時，不慎讓球滾到鄰居家門口，當她去撿球時，竟被男童拖進屋內摀嘴性侵。事發後，女童因恐懼，而沒有告知家人，直到17日晚上女童因上廁所疼痛大哭，母親檢查發現私密處有撕裂傷，此事才曝光。

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這起案件在印度引起極大的爭議，除不少人質疑加害人另有其人，以及男童是否被長期虐待才會犯下如此罪刑，更重要的是，因《保護兒童免受性犯罪法》規定，男童很有可能因沒有足夠的理解能力，來判斷其行為的性質和後果，享有部分的豁免權，甚至因該法只適用於7歲至12歲以下的孩童，若男童年齡未達7歲，將不構成犯罪，也無法追究刑責，目前警方以確認男童的實際年齡為優先，再交由少年司法委員會處理。

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