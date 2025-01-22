寶林茶室惡意隱瞞藏粿條 台北市衛生局重罰300萬元

台北市衛生局重申，去年3月24日12時42分接獲新北市衛生局通報後，立即前往寶林茶室遠百信義A13店稽查，並於同日約17時完成查核並撰寫工作報告表，並未延宕稽查。（資料照）

2025/01/22 20:11

〔記者林承鴻／台北報導〕監察院今（22）日糾正台北市政府，處理寶林茶室食品中毒案件專業警覺性不足，未即時進行下架、保留、封存等預防性措施。台北市衛生局重申，去年3月24日12時42分接獲新北市衛生局通報後，立即前往作業場所稽查，並於同日約17時完成查核並撰寫工作報告表，並未延宕稽查。北市衛生局直至台北地檢署公佈調查結果，才知道業者惡意隱瞞、虛偽陳述，將依違「食品安全衛生管理法」第47條第1項第11款加重裁罰300萬元。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，3月24日查核現場由王姓店長接洽，對方告知粿條每2天進貨，現場沒有剩餘3月22日同批使用的粿條，當下無剩餘食品檢體可供抽驗，稽查人員仍依標準作業流程採集手部檢體及環境檢體，後續胡姓廚師手部檢體檢出邦克列酸，為本次檢調起訴之關鍵證據。

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林冠蓁說，直至台北檢察署公佈調查結果，衛生局才知道業者惡意隱瞞、虛偽陳述，致使第一線工作人員日夜辛苦追查事實。王姓店長於24日衛生局稽查時，示意被告胡姓廚師將常溫放置在桌面下方層架置物籃內的粿條藏放至層架深處，當日晚上胡姓廚師將剩餘粿條丟棄，衛生局25日再次前往稽查，業者向稽查人員虛偽陳述稱粿條均有冰存。林冠蓁說，將依違反「食品安全衛生管理法」第47條第1項第11款加重裁罰300萬元。

台北市衛生局表示，寶林案是台灣歷史上第一次邦克列酸造成食品中毒事件，臨床症狀如肝衰竭也都不像是一般所見的代謝性酸中毒症狀，如果不是衛生局所進行的生物及環境跡證採樣，到現在為止都還沒有辦法把邦克列酸、寶林跟食品中毒連結起來。

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