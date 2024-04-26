7旬翁性侵害20多歲障女 賠償72萬元還是要蹲苦窯

7旬老翁克制不住情慾衝動，性侵害20多歲智障女子後，賠償72萬元，仍難逃入獄之災。示意圖。（資料照）

2024/04/26 16:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣7旬王姓老翁於2022年間，開車把20多歲的智能障礙女子小芳載到汽車旅館，見小芳裸身洗澡，他忍不住情慾的衝動，性侵害小芳得逞，彰化地院審理時，他賠償60萬元和解，但一審仍判刑4年，他上訴二審，並再捐款12萬元給小芳（合計72萬元），聲明減刑並宣告緩刑，高等法院台中分院雖減刑改判3年2月，但並未宣告緩刑，老翁難逃蹲苦窯。

判決書指出，案發時71歲（現年73歲）的王姓老翁，2022年11月18日下午，開車遇到年僅20多歲，智能障礙的女子小芳（化名），他謊稱要載小芳到目的地，卻是把小芳載到汽車旅館內，見小芳脫衣服洗澡，他克制不住而性侵害得逞，他於檢警偵查時否認性侵害，不過，彰化地方法院審理時，他改口坦承性侵害，且賠償60萬元給小芳與家屬和解，一審依乘機性交罪判刑4年，老翁不服判決，提起上訴。

請繼續往下閱讀...

老翁於高等法院台中分院審理時主張，自己已經賠償60萬元，之後又為了照顧小芳生活，另外匯款12萬元，給照顧小芳生活的安養院，作為小芳長期安養與日常生活開銷專用金，他強調自己是初犯，且犯後已積極彌補小芳。

律師也辯護說，老翁罹患高血壓、攝護腺肥大等疾病，長期接受藥物治療，老翁的妻子也有骨質疏鬆症等疾病，老翁因長期無夫妻之實，再加上看到小芳裸身，一時難以克制情慾衝動而犯罪，聲明減刑並宣告緩刑，免除老翁入獄之苦。

二審認為，老翁的惡行不輕，且犯罪動機沒有足以憫恕的特殊因素，不過，老翁又匯款12萬元給照顧小芳的安養院，這部分可以減刑，二審撤銷一審的4年判決，改判3年2月徒刑，但因宣告刑超過2年，不能宣告緩刑，老翁應入獄執行，可上訴三審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法