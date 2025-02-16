入夜跌破16度！週一多雲到晴 週二最冷週四回暖

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/02/16 17:59

〔記者林志怡／台北報導〕大陸冷氣團自今週日起影響台灣，暫時要跟好天氣說掰掰。中央氣象署指出，這一波大陸冷氣團預計影響台灣至週三清晨，今日入夜後各地就會明顯轉冷，影響期間清晨低溫不到16度，雖週四白天氣溫可短暫重回20度以上，但週五起將有另一波大陸冷氣團襲台，強度將比上半週的這波冷空氣更強一些。

中央氣象署預報員張竣堯說明，台灣今起受到大陸冷氣團影響，下午已有較強陣風出現，台灣周邊轉為偏東北風的環境，清晨到白天有低雲或霧影響，但接近中午時霧已經散去、能見度改善。

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張竣堯表示，這波大陸冷氣團將持續影響台灣至週三清晨，影響期間中部以北、宜蘭地區低溫13至14度，其他地區約14至16度，且今日北部地區上半天已有明顯降溫，白天氣溫下滑至18至20度，其他各地氣溫則預計在入夜後明顯下降。

此外，張竣堯說，今明兩天環境偏乾，各地多雲到晴，東半部地區偶有零星雨；週二、週三在冷空氣影響下，迎風面水氣增加，北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東北部地區不排除有長時間累積造成的較大雨勢，另因雲量偏多，感受偏冷，白天氣溫僅16度。

張竣堯提到，週四將是本週相對溫暖的一天，因冷空氣減弱，各地白天氣溫可達20度以上，但僅維持相當短的時間，且因台灣周邊水氣偏多，不排除北部、東半部地區及山區有局部短暫雨，回暖期間也不排除馬祖及中部以北地區有低雲或局部霧發生。

另，張竣堯說，週五還有另一波大陸冷氣團，比上半週的冷空氣更強一些，預計影響至週末，氣溫再度下降，中部以北、東北部地區低溫12至14度，其他地區約14至15度。

張竣堯提醒，週五這波大陸冷氣團也將帶來迎風面降雨，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，但因這波冷空氣相對乾冷，週末的雨區較上半週的北部、東半部限縮。

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