愛上女同學媽媽！日男癡戀大21歲美魔女 靠「這招」翻身成老公

日本一名32歲男子愛上大自己21歲女同學的媽媽。（擷取自X）

2025/02/16 17:00

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名32歲男子愛上女同學的媽媽，兩人相差21歲，他卻不顧世俗眼光，發起瘋狂追求。不僅連續30天每天約會，還狂跑40場燈會示愛，最後在公園告白時慘遭拒絕，當場崩潰大哭。正當一切看似無望，女方女兒卻傳來關鍵簡訊，竟讓她態度180度大轉變，最後點頭答應嫁給這個「超狂小老公」。

綜合日媒報導，這對夫妻來自靜岡縣富士市，妻子53歲，丈夫32歲。兩人初次見面是在男方學生時期的家長會，但直到10多年後再次偶遇，男方才對這位「前女同學的母親」一見鍾情，隨即展開猛烈攻勢；男子透過女同學邀約其母親吃飯，席間更直接告白，「我對您一見鍾情，請和我交往！」讓女方當場震驚並直呼「真是愚蠢」。

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然而，他並未因此放棄，之後連續30天每天都約女方出門約會，特別是得知女方喜歡花燈後，更是在一個月內跑遍40場燈會，只為增加雙方相處機會；因為當時正逢女方剛離婚，情緒不穩，儘管男方時常陪伴左右，仍在第30天的告白時再次遭到拒絕，讓男子當場落下男兒淚，淚灑公園。

最終，改變妻子心意的關鍵，竟是女兒發來的一則簡訊，內容簡單卻讓她瞬間醒悟，決定不再猶豫，不顧外界眼光與公婆反對，選擇追隨自己的內心。去年7月，兩人正式結為連理，攜手步入婚姻，完成這段跨越21歲年齡差距的浪漫愛情。

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