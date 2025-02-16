又有寒流襲日！西日本海側將降大雪、東京大阪降到零度

多家民間氣象單位預測，日本上空氣壓配置逐漸轉為冬季模式，預計從明（17）日起又會有再度迎接強烈寒流來襲。（歐新社）

2025/02/16 20:01

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本從2月初迎來強烈寒流，導致多地出現破紀錄大雪。然而多家民間氣象單位預測，日本上空氣壓配置逐漸轉為冬季模式，預計從明（17）日起又會有再度迎接強烈寒流來襲，除靠近日本海一側可能降下驚人大雪，預測即將放晴的東京與大阪，最低溫僅剩零度到1度；日本氣象廳則呼籲，民眾外出注意雪災資訊。

綜合日媒報導，日本氣象協會預測從本月17日起，日本列島將迎接強烈寒流將來襲，這波寒流影響時間恐長達近一週，部分地區將出現極度低溫。根據預測顯示，靠日本海側的沿岸地區將出現大風雪，其中東北、中部（北陸）地區恐出現警報級大雪；東海、近畿、中國地區等地的平地，包括部分平時鮮少下雪的區域也有機會降雪。

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由於各地將颳起強烈寒風，即便天氣即將放晴，氣溫也相當寒冷，名古屋市、大阪市和福岡市的氣溫可能不到10度；東京都中心也會受到冷冽北風影響，最低氣溫降至約0度。預測指出，不論是東日本還是西日本，接下來一週將面臨宛如嚴冬的寒冷天氣；各地最快要到2月25日才能開始回暖，各地進入溫暖春季。

日本民間氣象公司Weather Map則指出，這波寒流可能在時強時弱的情況下，持續滯留到2月23日左右，為山陰地方到東北地方的靠日本海側地區，帶來較往年同期約2倍到3倍以上雪量的大雪。另外，這波寒流侵襲的首次高峰，可能在2月20日到21日趨緩；寒流第2次高峰，則可能出現在2月22日到23日。

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