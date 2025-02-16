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    煙火嚇到2大象狂撞人群 印度廟會3死30傷

    印度喀拉拉邦一間寺廟近期舉辦宗教節日活動，期間燃放煙火慶祝，未料驚動2頭參與活動的大象，讓大象嚇得當場失控爆走，闖入人群橫衝直撞。（圖擷取自@PrasadKVelayud1 社群平台「X」，本報合成）

    印度喀拉拉邦一間寺廟近期舉辦宗教節日活動，期間燃放煙火慶祝，未料驚動2頭參與活動的大象，讓大象嚇得當場失控爆走，闖入人群橫衝直撞。（圖擷取自@PrasadKVelayud1 社群平台「X」，本報合成）

    2025/02/16 19:08

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度喀拉拉邦（Kerala）近期發生一起踩踏事件，當地一間寺廟舉辦宗教節日活動，期間燃放煙火慶祝，未料驚動2頭參與活動的大象，讓大象嚇得當場失控爆走，闖入人群橫衝直撞。當地官員透露，這起事件導致至少3人死亡、30人受傷，其中包括一名10歲女童，目前有關單位已對活動主辦方展開調查。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月1日傍晚，當天印度喀拉拉邦一間名為「曼庫蘭加拉」（Manakulangara）的寺廟正在舉行傳統慶典，吸引大許多民眾聚集參加，主辦方還在寺廟周遭燃放煙火。然而，煙火爆炸瞬間，2頭穿戴華麗飾品一起參與慶祝活動的大象，被爆炸聲嚇得當場失控，造成現場一片混亂。

    其中一頭大象被嚇得到處跑動，隨後便撞向另一頭大象，猛烈撞擊還導致建築倒塌，瓦片與磚塊四散，不少試圖上前阻止的民眾，也遭到大箱慘踏或掉落碎片砸中，場面十分混亂。2頭陷入極度恐慌的巨獸，衝進人群聚集最多的區域，讓人群驚恐尖叫逃竄，部分人被拋飛或被踩踏，場面淪為災難現場。

    目前所有傷者均被緊急送院治療，政府也啟動應急措施，以確保所有受影響者獲得必要的醫療照顧。當地官員證實，這起事件造成2名女性及1名男性不幸罹難，另有30人受傷；喀拉拉邦首席部長維賈揚（Pinarayi Vijayan）則向罹難者家屬及傷者表達慰問，並指示相關部門徹查事故原因，

    報導指出，根據相關單位初步調查顯示，寺廟在主辦活動前，有獲得官方許可在遊行中展示2隻大象。但邦林業部長薩仙德蘭（A.K. Saseendran）強調，若發現主辦方涉嫌違反喀拉拉邦圈養大象的相關管理規則，主辦方將面臨嚴厲處罰。

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