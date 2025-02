煙火嚇到2大象狂撞人群 印度廟會3死30傷

2025/02/16 19:08

〔即時新聞/綜合報導〕印度喀拉拉邦(Kerala)近期發生一起踩踏事件,當地一間寺廟舉辦宗教節日活動,期間燃放煙火慶祝,未料驚動2頭參與活動的大象,讓大象嚇得當場失控爆走,闖入人群橫衝直撞。當地官員透露,這起事件導致至少3人死亡、30人受傷,其中包括一名10歲女童,目前有關單位已對活動主辦方展開調查。

綜合外媒報導,這起事件發生在本月1日傍晚,當天印度喀拉拉邦一間名為「曼庫蘭加拉」(Manakulangara)的寺廟正在舉行傳統慶典,吸引大許多民眾聚集參加,主辦方還在寺廟周遭燃放煙火。然而,煙火爆炸瞬間,2頭穿戴華麗飾品一起參與慶祝活動的大象,被爆炸聲嚇得當場失控,造成現場一片混亂。

其中一頭大象被嚇得到處跑動,隨後便撞向另一頭大象,猛烈撞擊還導致建築倒塌,瓦片與磚塊四散,不少試圖上前阻止的民眾,也遭到大箱慘踏或掉落碎片砸中,場面十分混亂。2頭陷入極度恐慌的巨獸,衝進人群聚集最多的區域,讓人群驚恐尖叫逃竄,部分人被拋飛或被踩踏,場面淪為災難現場。

目前所有傷者均被緊急送院治療,政府也啟動應急措施,以確保所有受影響者獲得必要的醫療照顧。當地官員證實,這起事件造成2名女性及1名男性不幸罹難,另有30人受傷;喀拉拉邦首席部長維賈揚(Pinarayi Vijayan)則向罹難者家屬及傷者表達慰問,並指示相關部門徹查事故原因,

報導指出,根據相關單位初步調查顯示,寺廟在主辦活動前,有獲得官方許可在遊行中展示2隻大象。但邦林業部長薩仙德蘭(A.K. Saseendran)強調,若發現主辦方涉嫌違反喀拉拉邦圈養大象的相關管理規則,主辦方將面臨嚴厲處罰。

