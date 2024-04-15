男友變狼人！吃醋未成年女友跟男友人見面 要求下跪不成就性侵

彰化陳姓男子因吃醋未成年女友跟男性朋友見面，要求女友下跪不成，就用手指性侵對方，女方氣得提告。（資料照）

2024/04/15 23:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓男子與17歲A女交往，卻不滿A女與男性友人見面，竟罵A女「智障」等語，A女聽了不悅而發生扭打，陳男藉力氣壓制女友，要求對方下跪道歉，見A女不從，竟強行將手插入A女私密處，A女氣得提告。彰化地院審理，依故意對少年犯強制性交罪，判處陳男有期徒刑1年10月，得緩刑5年。

判決書指出，陳男（23歲）與A女為男女朋友，2023年9月，陳男不滿A女與其他男子見面跟傳訊息，竟罵A女「沒有腦」、「智障」等語，A女不甘被罵，出手勒住陳男脖子，陳男出腳還擊，還要求A女跪下，A女不從，兩人又發生扭打，陳男於是用左手壓制A女，右手則強行侵入其私密處，而強制性交得逞，事後A女氣得回家跟父親哭訴並提告。

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法官審理認為，陳男僅因感情出問題，竟不思理性方式處理，並在爭吵中對未成年女子強制性交得逞，最輕可判3年以上徒刑，審酌，陳男坦承犯行，並於審理前與A女及其父母達成和解，A女也願意原諒，請求從輕量刑，因此處1年10月徒刑，得緩刑5年，保護管束期間應提供120小時義務勞務，並參加法治教育5場次。全案可上訴。

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