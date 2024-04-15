金牌跆拳教練下藥猥褻女同學賠65萬 判刑3年10月定讞

最高法院維持更二審見解，指林男犯藥劑犯強制猥褻罪，判刑3年10月定讞。（情境照）

2024/04/15 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕曾在跆拳道世界錦標賽奪得金牌的林姓教練，被控5年前在其所經營的拳館對研究所女同學下藥性侵。一審認定林是性犯罪的累犯，但兩人已達成和解，依藥劑犯強制性交罪對林男判刑4年6月，二審加重改判刑至7年6月；然更二審指林男犯的是藥劑犯強制猥褻罪，酌減改判3年10月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

林男曾參加2010年在南韓舉行的「ITF國際跆拳道世界錦標賽」，奪下搏擊組金牌，隔年又在東亞桑搏錦標賽桑搏項目中拿下銀牌，名噪一時。

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然林男首度被控性侵的時間點，發生在2005年，林先在網路上認識未滿14歲的少女，相約碰面當天就帶去摩鐵性交，林事後被判刑3年6月定讞並入獄服刑，出獄後卻再犯本案。

2019年3月7日，林男邀約女同學與多名友人前往拳館喝酒，林再趁友人陸續離開以及女同學划拳不注意之際，將安眠藥摻入酒裡，再將昏睡的女同學帶進拳館的房間。

未久女同學醒來驚見林男竟在猥褻她，她大喊「不要、會痛！」林男仍持續動作，她再昏睡過去。隔天早上醒來，發現衣衫不整，且頭昏無力，立即要求林男載她回學校宿舍休息。

女同學後來前往醫院驗傷，果然在她的內褲找到林男的DNA，尿液中也驗出安眠藥成分，怒告性侵。

林男到案後坦承有用手指沾染口水撫摸女同學私處，並將安眠藥摻入飲料內，後來聽到女同學稱「不要，這樣會想要」，自己才會繼續摸，後來女同學說會痛，自己立刻住手，否認下藥性侵。

一審新北地院根據相關證據認定林男犯藥劑犯強制性交罪，且為累犯，但審酌林男與女同學已以65萬元和解，對林男判刑4年6月；二審則指林男上訴否認犯行，且林男利用藥劑造成女同學的記憶受損，加重改判至7年6月徒刑。

案經最高法院撤銷發回，更一審指林男已履行和解條件，酌減改判刑4年5月，仍被二度撤銷發回。更二審說明，根據本案卷證無法排除林男僅以手或口觸碰女同學的外陰部外側，故依罪疑唯輕原則，改認林男犯藥劑犯強制猥褻罪，判刑3年10月。最高法院駁上訴確定。

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