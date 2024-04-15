為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

金牌跆拳教練下藥猥褻女同學賠65萬 判刑3年10月定讞

最高法院維持更二審見解，指林男犯藥劑犯強制猥褻罪，判刑3年10月定讞。（情境照）

最高法院維持更二審見解，指林男犯藥劑犯強制猥褻罪，判刑3年10月定讞。（情境照）

2024/04/15 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕曾在跆拳道世界錦標賽奪得金牌的林姓教練，被控5年前在其所經營的拳館對研究所女同學下藥性侵。一審認定林是性犯罪的累犯，但兩人已達成和解，依藥劑犯強制性交罪對林男判刑4年6月，二審加重改判刑至7年6月；然更二審指林男犯的是藥劑犯強制猥褻罪，酌減改判3年10月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

林男曾參加2010年在南韓舉行的「ITF國際跆拳道世界錦標賽」，奪下搏擊組金牌，隔年又在東亞桑搏錦標賽桑搏項目中拿下銀牌，名噪一時。

然林男首度被控性侵的時間點，發生在2005年，林先在網路上認識未滿14歲的少女，相約碰面當天就帶去摩鐵性交，林事後被判刑3年6月定讞並入獄服刑，出獄後卻再犯本案。

2019年3月7日，林男邀約女同學與多名友人前往拳館喝酒，林再趁友人陸續離開以及女同學划拳不注意之際，將安眠藥摻入酒裡，再將昏睡的女同學帶進拳館的房間。

未久女同學醒來驚見林男竟在猥褻她，她大喊「不要、會痛！」林男仍持續動作，她再昏睡過去。隔天早上醒來，發現衣衫不整，且頭昏無力，立即要求林男載她回學校宿舍休息。

女同學後來前往醫院驗傷，果然在她的內褲找到林男的DNA，尿液中也驗出安眠藥成分，怒告性侵。

林男到案後坦承有用手指沾染口水撫摸女同學私處，並將安眠藥摻入飲料內，後來聽到女同學稱「不要，這樣會想要」，自己才會繼續摸，後來女同學說會痛，自己立刻住手，否認下藥性侵。

一審新北地院根據相關證據認定林男犯藥劑犯強制性交罪，且為累犯，但審酌林男與女同學已以65萬元和解，對林男判刑4年6月；二審則指林男上訴否認犯行，且林男利用藥劑造成女同學的記憶受損，加重改判至7年6月徒刑。

案經最高法院撤銷發回，更一審指林男已履行和解條件，酌減改判刑4年5月，仍被二度撤銷發回。更二審說明，根據本案卷證無法排除林男僅以手或口觸碰女同學的外陰部外側，故依罪疑唯輕原則，改認林男犯藥劑犯強制猥褻罪，判刑3年10月。最高法院駁上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
魔術師被控下藥性侵女業務 原無罪改判7年4月定讞
2024/01/22 11:53

魔術師被控下藥性侵女業務 原無罪改判7年4月定讞
台大名醫遭控下藥性侵女業務 檢警大動作搜索住處
2024/04/09 13:14

台大名醫遭控下藥性侵女業務 檢警大動作搜索住處

免充電的電車？e-POWER車主老實說
男子下藥性侵女同志！事後答應每月付2萬卻搞失聯 下場慘了
2023/11/03 08:55

男子下藥性侵女同志！事後答應每月付2萬卻搞失聯 下場慘了
工人含安眠藥強吻昏迷女網友性侵 判7年4月、賠95萬
2024/04/12 07:09

工人含安眠藥強吻昏迷女網友性侵 判7年4月、賠95萬

國立中山大學第二次徵求推薦校長候選人啟事
女大生打工應徵家庭打掃 慘遇惡狼綑綁猥褻
2024/03/25 15:40

女大生打工應徵家庭打掃 慘遇惡狼綑綁猥褻
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播