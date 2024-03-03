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兒子撞死警與巡路員 簡母：「能請的錢」都會賠 想當面向家屬道歉

簡嫌母親說她兒子犯錯已死亡，「能請的錢」都會賠被害人；若被害人家屬同意，她也想去當面道歉。圖為八堵分駐所。（資料照）

簡嫌母親說她兒子犯錯已死亡，「能請的錢」都會賠被害人；若被害人家屬同意，她也想去當面道歉。圖為八堵分駐所。（資料照）

2024/03/03 15:24

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市貢寮一名簡姓男子（34歲）2月29日從澳底漁港偷小貨車，先後撞死巡路員劉冠群及警員蘇昱鴻，自己也因闖入軌道遭火車撞死。新北市貢寮區真理里里長趙瑞昌轉述簡嫌母親的談話，她兒子犯錯已死亡，「能請的錢」都會賠被害人；若被害人家屬同意，她也想去當面道歉。

34歲簡姓男子2月29日晚間在澳底漁港偷走一輛未熄火的小貨車後，一路開往基隆，先後造成快速道路巡路員劉冠群、八堵分駐所警員蘇昱鴻喪命。簡男案發後棄車逃逸，在暖暖交流道附近鐵軌被火車撞擊死亡。

據了解，簡嫌生前和媽媽、哥哥和姊姊同住，媽媽在自助餐店工作，哥哥情緒狀況不好，沒工作待在家中，簡嫌的姊姊目前住在療養院治療。簡男在除夕當天疑情緒不穩定，打電話報警指有人要殺他的媽媽，當晚強制就醫。

簡母面對兒子肇事造成巡路員、警察死亡，她也不知如何面對，求助里長趙瑞昌。趙瑞昌說，兩名被害人在工作中罹難很無辜，簡母也深感不安。簡家的生活不好過，簡母說，肇事的兒子有勞保，如果有領到錢，都會賠償給被害人。

趙瑞昌還說，簡母在事發後，還說想去向被害人家屬致意，但不知被害人家屬同不同意。他會和區公所聯繫安排，看對方是否接受簡母當面道歉，或是由他或區長代表致意。

由於鄰居曾向外界指出，簡母一家人生活辛苦，因此傳出有善心人士想捐款給簡母；對此，趙瑞昌則是反對，因為簡母有固定工作，目前簡家只有吃飯的日常開支，如果真的有需要，會代為協助申請政府與相關機關的補助。

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