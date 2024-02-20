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5億高中生案婚姻無效開庭 夏男質疑賴母無權提告

5億高中生婚姻無效之訴今天開庭，賴母委任律師王彥表示，雙方爭點主要在兩名結婚證人是否有效，對於訴訟結果仍保持審慎樂觀。（記者陳建志攝）

5億高中生婚姻無效之訴今天開庭，賴母委任律師王彥表示，雙方爭點主要在兩名結婚證人是否有效，對於訴訟結果仍保持審慎樂觀。（記者陳建志攝）

2024/02/20 13:33

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案去年6月台中地檢署偵結，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，2名結婚證人也是臨時找的，認定是假結婚，依偽造文書罪嫌起訴夏男，殺人罪部分夏男父子則不起訴，目前聲請再議重新調查中，民事部分賴母另外提起婚姻無效訴訟，因關係到5億遺產誰繼承，台中地院今天再度開庭，夏男、賴母都未出庭，只有委任律師出庭，雙方針對賴母是否有權提出此訴訟，以及兩人是否有結婚真意，還有兩名結婚證人是否有效進行攻防。

社會矚目的「5億高中生案」，發生在去年5月4日，18歲的賴姓高中生，繼承父親高達5億的遺產，沒想到當天夏姓男子（26歲）一早到賴生家將他載走，卻帶著他到戶政事務所進行同婚登記，登記完回到夏家在台中北屯的房子，賴生卻從10樓墜落身亡，賴母召開記者會認為死因不單純，疑遭謀殺非輕生，引發社會注目。

經台中地檢署偵查，去年6月21日偵結，夏男殺人罪部分不起訴，不過與賴生結婚遭認定無結婚真意為假結婚，依偽造文書起訴，殺人罪部分賴母提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

民事部分，賴母提出婚姻無效訴訟，去年6月28日召開調解庭，因夏男沒出庭不成立後，台中地院今天再度開庭，夏男和賴母都未出庭，只有委任律師出庭，賴母委任律師王彥表示，因對方今天才當庭提出答辯書狀，相關資料還需要整理，不過主要的爭點還是在兩名結婚證人是否有效，對於訴訟結果仍保持審慎樂觀。

據了解，今天開庭雙方主要爭點，程序部分夏男律師主張「確認利益」，認為賴母根本無權提出婚姻無效的訴訟；實體部分則包含兩部分，一個是兩人是否有親密的共同生活關係，賴母認為兩人生活上幾乎無交集，但夏男則提出相關資料佐證。

另一個則是結婚證人效力部分，賴母主張這兩個證人都是臨時找的，根本不知道兩人是否有結婚真意，因此不合法；不過夏男認為就算是現場找的也沒關係，主張證人是有效的，至於兩個證人是否知道夏、賴兩人要結婚？有待刑事偽造文書開庭時到場作證說明，賴母也將視證人到時候的說法，再決定是否要再度傳2人到庭作證。

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