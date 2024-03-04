5億高中生案今再開庭 結婚登記2證人說法成關鍵

夏男偽造文書案今天將再度開庭，兩名證人預料將會出庭作證，夏男和賴生是否有結婚真意？兩名證人是法有效？將成為檢、辯攻防的重點。（台中地檢署提供）

2024/03/04 07:46

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案去年6月台中地檢署偵結，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，認定是假結婚，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中地院今天上午將再次開庭，因上次開庭時，夏男辯護人要求勘驗兩人結婚登記當天戶政事務所櫃檯影像，今天預料將當庭勘驗影像，另外也會傳范姓和賴姓兩名在結婚書約上簽名的證人出庭作證，兩人的說法也將成為此案關鍵。

社會矚目的「5億高中生案」，夏男殺人罪部分不起訴，不過與賴生結婚遭認定無結婚真意為假結婚，依偽造文書起訴，殺人罪部分賴母提出再議，台中高分檢認為此案仍有疑點，去年8月將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

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夏男涉嫌偽造文書今年1月15日開庭時，當庭勘驗去年5月4日，兩人出現在星巴克、全家超商和北屯戶政事務所找結婚證人的監視器影像，夏男仍不認罪。

首度曝光的監視器影像可看到，去年5月4日上午7點多到9點多，兩人先後在星巴克、超商、戶政所找了至少7個人當證人，最後范姓和賴姓兩名民眾答應當證人，並在結婚書約上簽名，不過全程都是夏男積極找人當證人，賴生只穿短褲、拖鞋，顯得焦慮不斷在一旁來回走動，並頻頻用右手抓頭髮。

今天上午偽造文書案台中地院將再度開庭，預料將會傳范姓和賴姓兩名證人出庭作證，兩人是否知道就是夏男和賴生兩人要結婚？是否知道兩人有結婚真意？將成為法庭上檢、辯攻防的重點。

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