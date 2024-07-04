150噸巨石砸壞北迴線和仁隧道口鋼軌 台鐵緊急搶修估明早恢復通車

台鐵和仁=崇德間東正線（K48+730）有巨石掉落，巨石體積粗估73立方公尺、已侵入軌道中心淨空1.9公尺範圍，移除後明早恢復通車。（台鐵公司提供）

2024/07/04 12:39

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵花蓮和仁至崇德區間東正線清晨6點21分遭滾落巨石砸爛軌道，目前僅西正線可雙向通行。台鐵公司東區營運處長姜登凡說，巨石體積約73立方公尺、重150公噸，因侵入軌道淨空，今天進行破碎移除，預計明早班恢復通車。

受到連日來豪大雨影響，和仁=崇德區間今晨在和仁隧道北口從邊坡砸下巨大落石衝擊軌道，台鐵公司表示，受損包括電車線約200公尺扯斷、軌道被撞破大洞、枕木及鋼軌砸斷，造成東正線中斷，改以西正線單線雙向通車。西正線慢行區域擴及K48+500至K48+800，將加強現場監視以維安全。

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台鐵公司東區營運處長姜登凡上午在和仁車站受訪說，受災路段位於東正線k48+730，預警告警系統只有到650，已經在系統範圍外，台鐵公司都有派員針對危險路段進行24小時監看，這次也是監看人員發現後，立即回報並成立公司本部一級應變小組、東區應變分組到場搶災。

他說，今上午現場評估發現落石體積很大，約有73立方公尺、估計重達150公噸，施工難度大，由於巨石已侵入軌道中心起算1.9公尺淨空，若勉強讓列車走，萬一巨石重心改變，就有可能擦撞到列車；移除巨石的方式會以怪手破碎移除，受損東正線預計明日早班車可恢復運行。

由於花蓮0403地震後山體遭受搖晃、土石被震鬆，山坡地土石要恢復穩定估計至少一年，台鐵公司也表示，落石區域今天派員前往空拍，針對落石掉落路徑及範圍，將找林業署等山坡地相關單位，以研議後續的落石防制作為。

台鐵上午進行受損軌道搶修。（台鐵公司提供）

遭巨石砸壞的軌道及鋼軌。（台鐵公司提供）

巨大落石滾下來砸破台鐵和仁=崇德間東正線（K48+730），幸好6點21分發生時沒有列車經過。（台鐵公司提供）

台鐵和仁=崇德間東正線（K48+730）有巨石掉落，電車線受損約200公尺。（台鐵公司提供）

台鐵上午進行受損軌道搶修。（台鐵公司提供）

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