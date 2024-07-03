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新北消防局長女秘書浮報加班費緩起訴 消防局：主動調查送辦無包庇

新北市消防局長秘書謝盈如被基層爆料未落實督勤，浮報超勤費，檢方做出緩起訴起分，消防局強調主動調查，絕無包庇。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局長秘書謝盈如被基層爆料未落實督勤，浮報超勤費，檢方做出緩起訴起分，消防局強調主動調查，絕無包庇。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/03 15:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局三線一秘書謝盈如被基層爆料，督勤外出時騎公務機車接小孩、買菜，申領超勤加班費，消防局政風室調查後，依瀆職罪嫌送辦，新北地檢署今年5月做出緩起訴處分；新北市消防局表示，接獲該檢舉案，政風室第一時間調查、召開考績會行政處分，同時主動移送地檢署偵辦，至於簡任官受訓為經開會審議推薦，一切依法秉公處理，絕無包庇、輕縱。

據了解，謝盈如為三線一高階消防官，借調新北市消防局長室擔任秘書，業務包括局長行程、彙整局長所需、交辦資料，也需要至外勤督勤；爆料者去年發現謝女督勤狀況異常，向新北市消防局政風室檢舉，政風人員展開調查，初步發現謝女去年3月到9月每次申報督勤疑未落實，還騎乘消防局配發公務機車接小孩，事後申領超勤加班費。

新北市消防局政風室調查後，要求謝女繳回溢領款項，召開考績會記謝女1支小過，依瀆職罪嫌函送地檢署偵辦，新北地檢署詢後做出緩起訴處分；爆料者對此十分不滿向週刊爆料，質疑消防局僅對謝記1支小過，並讓她繼續留局長室，今年還推薦謝女受晉升簡任官訓，實在太離譜。

新北市消防局回應表示，接獲該案檢舉後第一時間由政風室進行調查並召開考績會進行行政處分，同時主動移送地檢署偵辦，一切依法秉公處理，至於簡任訓部分，依資績評比後提考績會審議後推薦參加訓練，絕無包庇、輕縱。

據了解，謝盈如擔任局長秘書，屬機要、責任制性質工作，每當重大災害，就需待命局長室準備相關資料，經常超時加班也未報超勤，督勤時連帶採買所需物資，雖然住家離消防局近，因仍有幼子，面臨職業婦女多頭燒處境，且謝盈如公文要求高，不時退同事公文要求修改，懷疑因此遭人挾怨報復；同事丈夫林男因心疼妻子遭遇，到政風室說明、溝通加油都是自費，也因謝女案後態度良好，獲檢方緩起訴處分。

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