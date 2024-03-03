誤信「平民股神」假投資廣告 民眾砸百萬血本無歸

刑事局提醒勿信詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

2024/03/03 14:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕假投資詐騙持續出現，連平民股神冒用，有民眾瀏覽YouTube影片時，看到「平民股神–松泙老師」的假投資廣告，隨即點選廣告連結，稍後就有自稱老師的詐騙成員引導他至偽裝的「專業投資Line群組」，他先後投資百餘萬元，直到要求出金卻一再遭藉故拖延，才知遇詐。

刑事警察局指出，「假投資」詐騙為去年詐騙案件財損最高類型，其中來源主要來自社群媒體或通訊軟體；這些平台的受眾不受時空限制，具發布便利性以及身份隱匿性，民眾投資前也應先做足功課，並循政府認證的官方管道進行投資，若遇到詐騙，也需透過政府合法管道並經由司法程序取回詐騙款項。

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警方調查，陳姓民眾瀏覽YouTube影片時，看到一則由詐騙集團偽冒投資名人「平民股神–松泙老師」的假投資廣告，民眾點選連結，隨後就被引導至「偽裝專業投資Line群組」，假「投資助理」每日向民眾報股市明牌及傳遞所謂的「短期投資計畫」。

詐團見民眾心動後，再引導進入由詐騙集團創設的假投資網站，投資期間皆可從平台看見獲利，因而投入越來越多金額，直至該民眾欲一次領取獲利，詐騙集團又要求支付稅金，且不允許其自獲利中扣除，陳姓民眾察覺有異，求證後始知遭詐。

警方說，近期有許多詐騙廣告投放於社群平台及影片分享網站，而這些廣告通常會出現在民眾觀看的「高點閱率及熱門影片」中間廣告時間或影片結尾，且經常為包裝成「假律師」、「偽國際法律顧問公司」、及「自稱駭客組織」，謊稱能以其他管道協助民眾將被詐騙的款項追回，民眾點選廣告或留下聯絡資訊後，會立即收到請民眾提供「被詐騙的對話截圖」、「匯款帳號」及「報案相關資料」等私訊，又是進入另個詐騙輪迴。

刑事局提醒，投資必定有風險，切勿相信號稱有「內線交易」、要求您「註冊不明投資網站」及「下載不明投資軟體」的訊息，這些都是引君入甕的詐騙前奏，也切勿相信「聲稱可以追回詐騙款項」廣告；想知道現在常見的詐騙手法，可加入刑事局「全民反詐一起說出來」臉書社團或追蹤「165全民防騙」臉書粉專，民眾若遇詐騙或發現被詐騙也請盡快撥打165反詐專線由警政專人協助。

假投資-詐騙流程。（記者姚岳宏翻攝）

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