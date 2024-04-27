女店員盜刮127萬刮刮樂！爸媽出面處理竟罵老闆：都不盤點嗎

在彩券行工作的吳姓女店員，半年內盜刮店內127萬多元的刮刮樂。示意圖。（資料照）

2024/04/27 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在彩券行工作的吳姓女店員，半年內盜刮店內127萬多元的刮刮樂，但她很衰沒中過大獎，反而被老闆抓包，吳女無力賠償，老闆請她父母到店裡商談，吳女爸媽到場後，竟怪老闆「為何沒有早點告知吳女」、「是否有每日對帳」，老闆氣結提告，吳女被法官依業務侵占罪判刑10月。

判決指出，吳女在彩券行工作時，負責販賣彩券、收款、記帳等工作；2020年6月，老闆突然覺得金額慢慢短缺、手頭的錢不足，兩個月來一直在調度金錢，老闆忍到8月，聽朋友建議從8月往回推看每日報表，發現每天刮刮樂的帳有點不對勁，於是他請朋友到店裡，趁吳女下班時詢問她發生什麼事，吳女一開始裝傻，推稱刮刮樂不見了，後來在2人逼問下，才坦承偷刮。

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老闆從2020年3月開始算，發現吳女在半年內偷刮店裡127萬多元的刮刮樂，老闆認為她無法處理，於是請她爸媽到店裡協調，吳女爸媽到場後，竟怪老闆「為何沒有早點告知吳女」、「是否有每日對帳」，然後才問女兒是否有偷刮，雙方最後在店裡談妥，由吳女簽下本票慢慢還錢給老闆，老闆先不報警追究，讓吳女不要有刑案紀錄。

沒想到，老闆一時心軟，吳女竟不知感恩，簽完本票後竟反悔，向老闆提起確認本票債權不存在之訴，老闆氣炸報警，並拿出雙方的錄音檔和店內報表佐證；高雄地院審理時，吳女否認偷刮刮樂，辯稱當時她一個小女生面對老闆和他朋友兩個男人的逼問，擔心自身安危才被迫承認自己沒做過的事。

但法官勘驗相關證物，發現吳女在父母到場後，明確表達自己有盜刮行為，還說出自己刮很多都沒中過大獎，法官認為，吳女父母到場時，吳女一方是3人，老闆一方才2人，吳女一方人數上佔有優勢，吳女心理上應不再懼怕，就算真的被強迫，也可以當場向父母求助，或陳述沒有侵佔彩券，但她面對父母親質疑怎麼可能刮掉那麼多數量、那麼大金額的彩券，吳女卻仍堅持自己「就是刮很多」、「因為好玩」，因此不採信吳女說詞，依業務侵占罪判刑10月，可上訴。

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