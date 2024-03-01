男子網戀「婚」頭保單借款120萬元 保險員一問有詐報警阻止

28歲楊姓男子欲辦保單借款120萬元給假女友，警方到場勸阻。（警方提供）

2024/03/01 17:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名28歲楊姓男子在網路上結識女網友，雖未見面，暱稱彼此老公、老婆，日前該名女網友誆稱要移民台灣與其登記結婚，需楊男匯款支付約台幣120萬元的美金到指定帳戶，楊男「婚」了頭，到中興路保險公司辦理保單借款，保險員一問察覺有異，連忙報警到場攔阻，楊男才驚覺受騙。

嘉義市警察局第一分局北鎮派出所日前接獲保險員通報，28歲楊男疑似受詐騙，欲辦理保單借款120萬元匯款到境外帳戶。

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警方到場了解，楊男透過Facebook臉書社群認識一名女網友，2人以結婚為交往前提，經一段時間的交心對話，楊男認定對方就是未來結婚對象，暱稱彼此為老公、老婆。

警方發現，日前該名假女友誆騙楊男要移民來台與楊男登記結婚，要求楊男先匯款支付約台幣120萬元的美金，作為移民和結婚婚禮相關費用，楊男深信不疑，急匆匆地拿著保單到保險公司辦理保單借款，保險員詢問用途時，楊男回答時神色有異，保險員於是報警到場，警方拿出詐騙新聞案例解說，楊男才驚覺差點受騙，感謝警方及保險員攔阻，他才未將款項匯出。

北鎮派出所長郭亭佑提醒，詐騙歹徒善於利用人性弱點噓寒問暖，佯稱投顧、投信人員、企業家、外國醫生、軍官等誘騙匯款，建議民眾切勿輕易匯款、交付財物，可詢問165反詐騙諮詢專線或110報案查詢。

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