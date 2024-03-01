無良詐團 家庭主婦借151萬元投資有去無回

警方逮捕前來取款的方嫌（坐地者）。（圖由民眾提供）

2024/03/01 13:09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市賴姓婦人在社群軟體抖音認識男網友，被誘入經營跨境電商詐騙陷阱，初嚐1000元泰達幣（虛擬貨幣）獲利甜頭，以為找到發大財機會，向親友、銀行借貸151萬元投資，有去無回。賴婦與警方合作逮捕前來取款的方男，但他堅稱：「我是合法幣商。」對犯案過程避重就輕。

42歲賴姓婦人今年1月初在社群軟體抖音上認識1名男網友，聊天中以指導賴婦如何經營跨境電商為由提供假網址，賴婦下載「Shopee」賣場連結後，開始舖貨下訂單，詐團為了設立查緝斷點，佯稱交易以泰達幣交易，初期獲利100單位泰達幣而取得賴婦信任。

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詐團後以賣場電子錢包金額不足無法出金為由，陸續誘使賴婦掏錢投資，為此她向銀行、親友借貸，與幣商3次面交購買泰達幣，共新台幣151萬元，經被害人察覺有詐，報警請求協助。

小港分局小港派出所獲報成立專案小組，並請賴婦配合警方，上月26日夜間7時，賴婦與幣商相約在小港區宏平路某咖啡店面交90萬元款項，所長陳宗靖率專案人員於周邊部署埋伏，待雙方面交之際，逮捕35歲方姓男子，並查扣相關犯罪工具及證物。

方嫌應訊時堅稱：「我是合法幣商。」對犯案過程以「不知道」、「忘記了」推託，全案詢後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將方嫌帶回派出所偵辦。（圖由民眾提供）

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