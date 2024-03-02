苗栗竹南近20民眾被詐報案 警逮4車手查扣110萬贓款

詐騙集團「組合餐」騙走100多萬，警逮4車手還找到毒品聲押獲准。（民眾提供）

2024/03/02 08:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮近來有將近20名民眾向警方報案，指出遭詐騙集團騙走血汗錢，竹南警方受理後，發現疑似為同一個詐騙集團所為，報請苗栗檢方指揮偵辦後，一舉逮捕4名車手，查扣贓款現金110萬，被逮車手身上甚至還有愷他命、咖啡包等毒品，全案依法移送，並持續擴大追查中。

竹南警方今天早上表示，近期受理不少詐騙案，調閱相關資料後，發現一群車手常在竹南警方轄區不停地提款，研判為同一集團車手，受到負責電信端詐騙的上游指示提款，故報請檢方偵辦。

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警方經多天埋伏跟監，在一處位於竹南鎮的產業道路發現車手碰頭正交付領取到的被害人帳戶款項給車手頭，大批警力上前將車輛尚未熄火、措手不及的4名詐騙集團成員逮捕，當場更查獲贓款110萬餘元、金融卡10張、手機4支、愷他命、毒品咖啡包等。

由於檢、警研判仍有其他被此詐騙集團哄騙的受害人，4名被逮成員已經被聲押獲准，持續追查中。

據了解，遭這個集團詐騙的受害者分別有學生、司機、服務業從業人員等，詐騙集團先透過電話與社群訊息，謊稱受害者抽到iPhone、網購未解除分期付款、可投資獲利等不同手法，警方也呼籲民眾注意。

警方逮4車手。（民眾提供）

詐騙集團騙走100多萬。（民眾提供）

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