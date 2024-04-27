熟女房客瘋狂傳訊「想脫光愛愛」！露乳色誘男房東被打槍挨告

台東一名熟女房客瘋狂追求男房東，被台東地檢署依違返跟騷法起訴，但雙方和解，房東撤告。（情境照）

2024/04/27 12:59

〔記者黃明堂／台東報導〕台東一名男房東阿強（化名）出租套房給51歲的熟女阿珠（化名），卻成了阿珠愛慕幻想的對象，8個月內她瘋傳3200則LINE訊息求愛，明示想脫光衣服跟阿強做愛，傳訊求愛不成，還當面脫上衣露乳，但房東一樣淡定拒絕，數度警告制止不成，告她違法跟騷法，檢方對她起訴後，因雙方和解而撤告。

檢方起訴指出，房東阿強因房客阿珠傳送求愛文字訊息，及將信件張貼或投放信箱等騷擾行為，而心生畏怖，阿珠違反跟蹤騷擾防制法，經偵查終結，聲請以簡易判決處刑。但因阿強與阿珠達成調解，阿強具狀撤回本案告訴，台東地方法院法官判決公訴不受理。

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根據起訴內容，51歲的阿珠自112年2月4日至同年10月4日止，向阿強承租位於台東市某處套房，在套房內以通訊軟體LINE傳送「你用笨方法想做愛、喜歡小神仙的衣服脫光跟你做愛」，還有「你喜歡看脫衣服、我胸部跟年輕妹妹一樣」等3200餘則求愛文字訊息給阿強。

面對熟女房客的瘋狂攻勢，阿強只想當個房東，按月收租，對男女之愛保持距離，阿珠展開更開放的攻勢，8月及9月間兩度直接在他面前脫衣露乳，但阿強不為所動，不但令她退租搬離，並報警處理。結果在檢方偵查期間，已經搬離的阿珠，多次寫「我一直在等你，你會想我嗎」、「我每天都在想你」等求愛信件，張貼原租處門口，繼續騷擾阿強。

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