幼兒園狼師涉性侵未即時停職 何孟樺爆2法規蔣市府未遵守

台北市議員何孟樺。（取自何孟樺臉書）

2024/07/13 21:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市某私立幼兒園園長之老師兒子涉猥褻、性侵女童，甚至偷拍女童不雅照；市長蔣萬安今聲稱，市府第一時間獲報就重點調查、廢止許可並停業，也給予最高裁罰，議員何孟樺卻質疑，根據法規，教保人員涉案就該暫時停聘、停職接受調查，蔣市府卻等加害人六月被羈押，才放馬後炮裁罰。

何孟樺批評，蔣萬安的回應相當令人失望，一直強調「有調查」、「有裁處」，只會說自己好棒棒，完全不思進取、沒有要做事後檢討的意思，只會模糊帶過北市府的無作為，她向教育局了解發現，最早2022年7月，就有受害兒童家長向警察局報案，警察局、教育局都赴該幼兒園調閱監視器查證，卻未查獲證據而草草作罷，並沒要求停聘加害人。

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何孟樺批評，《幼兒教育及照顧法》及《教保服務人員條例》於去年3月1日正式施行後，已經有明定教保人員如涉及性侵害案件，就應暫時停聘或停職接受調查，但教育局在新法上路後，依然沒有額外通知幼兒園要停聘加害人，而是等到2023年7月加害人被羈押、離職後，才放馬後炮來裁罰幼兒園「應停聘而未停聘」，並在10月廢止設立許可。

何孟樺表示，自始至終教育局都沒有明確、額外通知幼兒園要停聘加害人，才讓加害人在整齣事件事發後，還能在幼兒園任職長達1年，就算在新法上路，明確要求須停聘後，加害人也還是在同個幼兒園任職4個月。

何孟樺質疑，該幼兒園負責人、園長就是加害人的母親，在2022年事發時，除擔任幼兒園負責人，還有另個托嬰中心，後來疑似為洗白把托嬰中心改名、換負責人，整齣事件不僅彰顯當初制度上的漏洞，北市府的種種缺失也是禍因之一，目前經她了解，如果教育局要掌握教保機構是否有確實停聘不適任人員，就只能透過稽查。

何孟樺要求，社會局應研議定期公告托嬰中心稽查情形（新竹市已有前例），若有嫌疑人應受調查停聘，並建立即時稽查機制，以確保執法，蔣萬安過往面對市府重大爭議時，只會跳針說「該查就查、該辦就辦」，奉勸蔣市長，現在就是該查辦的時刻，應立即徹底調查該案處理過程中各局處的缺失，有錯就認，不要只會講廢話說漂亮話，才能真正避免類似情事再度發生。

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