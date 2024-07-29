暑假打工出國捐卵恐觸法 國健署：可罰百萬以下罰金

國健署指出，捐贈卵子具有風險，手術前應做好完善醫療評估以保障自身權益。（資料照）

2024/07/29 14:30

〔記者林惠琴／台北報導〕近年社群平台上出現網紅分享「出國捐卵」賺取營養金，招攬內容大肆宣揚順道出國旅遊，還可兼賺高額營養金，現正值暑假期間，吸引年輕女性討論。對此，國健署今（29日）表示，此舉恐違反「人工生殖法」，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，根據我國「人工生殖法」第31條規定，意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上100萬元以下罰金，因此有上述意圖業者，均依法辦理。

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蔡維誼也指出，這些網路招攬的內容，未曾提到出國捐贈生殖細胞可能觸犯當地法律。以赴中國捐卵為例，中國迄今禁止任何組織或個人，以任何形式募集捐卵者進行商業化的捐卵行為，因此在當地捐卵是違反當地法律行為；若是赴美國捐卵，依規定應持醫療簽證進入美國，若持旅遊簽證卻從事醫療或工作，一樣是違法的行為。

蔡維誼提醒，在捐卵過程中，捐卵者需使用排卵針劑和藥物與接受侵入性取卵手術，可能有注射藥物引發的局部不適感或過敏反應、誘導排卵導致的卵巢過度反應症候群、取卵手術與麻醉藥物的風險等。在捐卵前，應先與醫師充分溝通，了解相關可能的副作用及風險，以保障自身健康權益。

蔡維誼指出，現行我國「人工生殖法」規定，男性20歲以上，未滿50歲；女性20歲以上，未滿40歲，經人工生殖機構檢查及評估適合捐贈、且未曾捐贈或曾捐贈而無活產且未儲存者，方可捐贈精子或卵子，並且要以無償方式捐贈。

不過，蔡維誼也說明，考量捐贈人於捐贈過程須接受相關檢查、醫療等措施，尤其是卵子捐贈者要接受排卵針劑和藥物及「取卵」的侵入性手術，因此不孕夫妻得委請人工生殖機構提供營養費或營養品予捐贈人，或負擔其必要的檢查、醫療、工時損失及交通費用，以補償捐卵者所費之時間及捐卵時所產生的風險及不便；目前規定金額為9萬9000元以內。

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