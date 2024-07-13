幼兒園狼師涉偷拍600部女童私密影像 許淑華爆狼師園長媽另開托嬰中心

台北市議員許淑華爆料，狼師的幼兒園園長母親，疑似用員工的名字，再新成立托嬰中心。（資料照）

2024/07/13 14:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園的園長兒子涉嫌性侵園內女童，受害女童超過20名，甚至檢警還在其電腦查扣600多部性影像，其中不乏於幼兒園偷拍女童性器官的畫面；台北市議員許淑華爆料，狼師的幼兒園園長母親疑似用員工的名字再新成立托嬰中心，雖然負責人名字不是她，但仍在背後當藏鏡人，處理園所營運相關事務，她要求台北市社會局、教育局立即啟動調查。

北市社會局證實幼兒園長另開托嬰中心但已轉賣他人

台北市社會局回應，涉案老師於去年7月11日被羈押，幼兒園負責人另在別處經營托嬰中心，但已於去年10月將托嬰中心轉賣予其他負責人經營，新承接的負責人查無不可立案情事，社會局當時逐一通知家長，告知該托嬰中心將變更負責人相關事宜，並再次告訴家長如有相關需求將持續提供協助。

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社會局表示，變更負責人後，社會局同時於官網清楚標明該托嬰中心變更情事，並持續進行無預警稽查，去年10至12月提高稽查頻率供稽查3次，今年至今已稽查3次，於直至目前並無發現違法或不當對待的情況，若發生不當對待問題，社會局將依《兒童及少年權益保障法》開罰6至60萬，情節嚴重者，得命其停辦機構名稱及負責人姓名。

許淑華表示，台北市信義區某私立幼兒園去年被爆出狼師涉嫌性侵多名女童，檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴，也將於8月宣判，後來受害女童增加至20人，更在狼師住處搜出多部手機，查獲逾600支私密影片，引發許多家長不安，令人心痛，希望司法儘速處理，還給家長、女童公道。

許淑華批評，狼師的母親正好是幼兒園長，事發後還涉嫌包庇兒子，非常誇張，她也接獲消息，該狼師幼兒園園長疑似用員工的名字再新成立托嬰中心，雖然負責人名字不是洪姓女子，但還是繼續在背後當藏鏡人，處理園所營運相關事務。

許淑華不滿表示，狼師幼兒園遭廢止立案許可，卻疑似借殼再營業，她強烈要求北市府社會局、教育局立即啟動調查，於2週內查明，別讓幼兒園或托嬰中心成為犯罪溫床，讓家長放心、給北市孩子一個安心的成長環境。

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