公路柔腸寸斷！凱米颱風兇殘 10段中斷、3段單線雙向通行

明霸克露鋼便橋遭洪水沖毀。（資料照，甲仙工務段提供）

2024/07/28 11:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風造成多處路段毀損，交通部公路局指出，截至28日上午10點，仍有10處道路無法通行，3處道路單線雙向通行，相關單位派員陸續搶通中，並彙整各路段搶通時間表。

災阻中斷路段：

1、宜蘭縣大同鄉台7甲線36K+600~36K+800（米摩登路段），邊坡坍方阻斷，預計7月30日17時排除。

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2、花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700 （和仁至崇德路段），多處土石流阻斷，預計7月30日17時搶通。

3、南投縣水里鄉台16線24K+500（民和路段），發生路基流失，雙向無法通行，預計8月5日12時排除。

4、高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋），土石流掩埋，道路無法通行，預計7月28日17時搶通。

5、高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺，無法通行，預計8月17日17時搶通。

6、高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），多處坍方落石無法通行，預計7月31日8時開放通行並恢復正常管制機制。

7、高雄市六龜區台27線20K+700（六津橋），土石流，道路無法通行，預計7月31日18時搶通。

8、高雄市那瑪夏區台29線4K+500（達卡努瓦路段），發生路基坍滑，道路無法通行，預計8月2日8時搶通。

9、高雄市大寮區台29線98K+550（河堤路二段），路基下陷，道路無法通行，預計7月28日12時搶通。

10、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔），0K+150、4K+150、6K+500、10K+200路基流失，預計8月10日17時搶通。

可單線雙向通行路段：

1、高雄市甲仙區台20線58K+500（甲仙路段）、66K+500、69K+050（荖濃路段） 路面下陷，單線雙向通行，預計7月31日18時搶通。

2、高雄市桃源區台20線99K+100（復興路段），路基掏空，單線雙向通行，預計7月31日18時搶通。

3、高雄市旗山區台29線78K+400~79K+950（旗南三路路段），土石流，佔用南下車道，北上車道單線雙向通行，預計7月28日15時搶通。

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