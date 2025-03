北馬其頓夜店大火至少51死、100傷 災難影片曝光

2025/03/16 17:24

〔即時新聞/綜合報導〕巴爾幹半島國家北馬其頓(North Macedonia)一間夜店今(16)日凌晨發生大火,造成至少51人死亡以及約100人受傷。

綜合外媒報導,當地時間16日凌晨3時(台灣時間今日上午10時)左右,位於北馬其頓東部城鎮科查尼(Kocani)的「Pulse Club」發生火災,整棟建築慘遭祝融吞噬,濃煙直衝天際。

事發當時,當地嘻哈二人組「ADN」正在該夜店表演,現場約有1500名觀眾,沒想到舞台燃放煙火後,瞬間點燃天花板,火勢迅速蔓延,隨引發現場混亂,並導致踩踏事故,目前已知51人死亡,約100人受傷。

北馬其頓總理米科斯基(Hristijan Mickoski)對此悲劇表示深切哀悼,承諾政府將全力支持受害者家屬。目前,當局已拘留一名與此事件相關的人士,但尚未公佈其具體身份和涉案情節。

此外,傷者已被送往科查尼及鄰近城市的醫院接受治療,當地警方和消防部門正積極調查火災原因,以防止類似事件再次發生。

