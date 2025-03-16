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    北馬其頓夜店大火至少51死、100傷 災難影片曝光

    北馬其頓夜店「Pulse Club」凌晨慘遭大火吞噬，已知造成51人死亡。（美聯社）

    北馬其頓夜店「Pulse Club」凌晨慘遭大火吞噬，已知造成51人死亡。（美聯社）

    2025/03/16 17:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴爾幹半島國家北馬其頓（North Macedonia）一間夜店今（16）日凌晨發生大火，造成至少51人死亡以及約100人受傷。

    綜合外媒報導，當地時間16日凌晨3時（台灣時間今日上午10時）左右，位於北馬其頓東部城鎮科查尼（Kocani）的「Pulse Club」發生火災，整棟建築慘遭祝融吞噬，濃煙直衝天際。

    事發當時，當地嘻哈二人組「ADN」正在該夜店表演，現場約有1500名觀眾，沒想到舞台燃放煙火後，瞬間點燃天花板，火勢迅速蔓延，隨引發現場混亂，並導致踩踏事故，目前已知51人死亡，約100人受傷。

    北馬其頓總理米科斯基（Hristijan Mickoski）對此悲劇表示深切哀悼，承諾政府將全力支持受害者家屬。目前，當局已拘留一名與此事件相關的人士，但尚未公佈其具體身份和涉案情節。

    此外，傷者已被送往科查尼及鄰近城市的醫院接受治療，當地警方和消防部門正積極調查火災原因，以防止類似事件再次發生。

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