罕見降下3月雪！日本東京發布「大雪警報」 部分JR列車停駛

東京都心等地今（19）日出現罕見降下3月雪。（歐新社）

2025/03/19 14:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈寒流與低氣壓影響，日本北部到西部自今（19）日凌晨起，開始出現伴隨降雨與降雪的強風，部分山區、東京都心等地方甚至出現罕見降下3月雪。日本氣象廳警告，包含東京23區關東南部的平地，恐怕會出現積雪，目前已對東京都心發布「大雪警報」，同時呼籲民眾注意降雪對交通的影響。

綜合日媒報導，根據氣象廳表示，從今日上午7點半左右，在東京都港區虎之門（虎ノ門）測到直徑9毫米的冰雹。受到降雪影響，東京都多地交通也遭波及，JR中央本線將計畫性停駛，JR吾妻線一部分區間則因大雪造成竹子倒塌停駛；高速公路方面，栃木縣東北高速公路矢板交流道到福島縣白河交流道之間等路段，進行預防性封閉。

請繼續往下閱讀...

氣象廳預測，位於伊豆諸島附近的低氣壓持續增強並向東移動，導致北日本到西日本大範圍地區的風勢加劇，伊豆諸島的八丈島今日上午6點左右，測得瞬間最大風速達24.5公尺。此外，隨著上空冷空氣流入，關東、甲信、中國等地方的山區，降雪量正在持續增加，其中關東南部平地預測降雪3公分，東京23區則可能出現1公分降雪。

日本氣象廳警告，包含東京23區關東南部的平地，恐怕會出現積雪，目前已對東京都心發布「大雪警報」。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法