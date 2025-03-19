罕見降下3月雪！日本東京發布「大雪警報」 部分JR列車停駛
東京都心等地今（19）日出現罕見降下3月雪。（歐新社）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈寒流與低氣壓影響，日本北部到西部自今（19）日凌晨起，開始出現伴隨降雨與降雪的強風，部分山區、東京都心等地方甚至出現罕見降下3月雪。日本氣象廳警告，包含東京23區關東南部的平地，恐怕會出現積雪，目前已對東京都心發布「大雪警報」，同時呼籲民眾注意降雪對交通的影響。
綜合日媒報導，根據氣象廳表示，從今日上午7點半左右，在東京都港區虎之門（虎ノ門）測到直徑9毫米的冰雹。受到降雪影響，東京都多地交通也遭波及，JR中央本線將計畫性停駛，JR吾妻線一部分區間則因大雪造成竹子倒塌停駛；高速公路方面，栃木縣東北高速公路矢板交流道到福島縣白河交流道之間等路段，進行預防性封閉。
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氣象廳預測，位於伊豆諸島附近的低氣壓持續增強並向東移動，導致北日本到西日本大範圍地區的風勢加劇，伊豆諸島的八丈島今日上午6點左右，測得瞬間最大風速達24.5公尺。此外，隨著上空冷空氣流入，關東、甲信、中國等地方的山區，降雪量正在持續增加，其中關東南部平地預測降雪3公分，東京23區則可能出現1公分降雪。
【首都圏で記録的大雪】— 気象・防災チャンネル （@kisho_saigai） March 19, 2025
現在、中部・関東・東北の広い範囲で大雪となっています。首都圏などでも3月では稀に見るような大雪となっている所があります。また、長野県・関東北部・東京の山地では大雪警報が発令されている場所があり、交通障害・スリップ事故に注意・警戒が必要です。 pic.twitter.com/BT0uPyo3I5
おはようございます????— Hanakaz4325 （@Hanakaz43273592） March 19, 2025
『速報』東京スカイツリーに、大雪が降って来ました。大粒の雪です。ご覧ください！
この後は、昨日のLAドジャースvsシカゴカブスのを、投稿します????❄️❄️❄️❄️ pic.twitter.com/zuSgLRnPMM
3月の東京とは思えない…⛄— marya328 （@maruya328） March 19, 2025
まるで冬の東北みたい。
大雪警報、これ積もるんじゃね？ 杉並区 pic.twitter.com/OdM6oIJOLn
東京都心— ゆかり （@Narges82476405） March 19, 2025
朝から、めっちゃ雪、クソデカ雪、雪降りすぎ、大雪警報とか見て、冗談やろと思ったら
ほんとに結構降ってた
階段とか、シャーベット状の雪積もっててあぶねー pic.twitter.com/0zBgPCgRIv
東京の大雪警報、マジでヤバいんだけど！！ pic.twitter.com/a6baKArMrn— 食べ太郎｜東京グルメ&楽天ROOM （@tabetaro_u） March 19, 2025
この季節に珍しく東京大雪。— 池田 泰延 （@clockmaker） March 19, 2025
品川区付近は高層ビルや線路に吹雪いています。 pic.twitter.com/uYmcvViWEz
日本氣象廳警告，包含東京23區關東南部的平地，恐怕會出現積雪，目前已對東京都心發布「大雪警報」。（歐新社）