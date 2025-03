滯留太空286天驚險返航！ NASA太空人濺落瞬間影像曝光重返過程全公開

2025/03/19 14:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空總署(NASA)太空人威爾摩(Barry Wilmore)和威廉斯(Sunita Williams)在國際太空站滯留近10個月後,終於安全返回地球。原定僅為期8天的任務意外延長至286天,兩人於美國東部時間週二下午5時57分搭乘太空探索科技公司(SpaceX)的「飛龍號」太空艙,在佛羅里達州墨西哥灣沿岸成功濺落(Splashdown,指透過降落傘將太空船或太空艙等太空飛行器降落在水體中的降落方法),相關畫面也隨之曝光。

綜合外媒報導,威爾摩和威廉斯原計劃於去年6月5日搭乘波音(Boeing)新型「星際航線」(Starliner)太空艙執行首次載人測試飛行,並在8天後返回地球。然而,太空艙與國際太空站對接時發生推進系統的氦氣洩漏及推進器故障,NASA決定讓「星際航線」無人返回地球,而兩名太空人則滯留太空站,等待替代方案。

在長達286天的太空停留期間,威爾摩和威廉斯與其他國際太空站成員共同執行約150項科學實驗。這次任務使威廉斯的累積太空飛行時數達到608天,成為美國太空人中累積太空時間第二長者,僅次於惠特森(Peggy Whitson)的675天。威爾摩則在三次太空任務中累積停留464天。

最終,兩人與NASA太空人黑格(Nick Hague)及俄羅斯太空人戈布諾夫(Aleksandr Gorbunov)一同搭乘SpaceX「飛龍」太空艙返航。經過約17小時飛行,太空艙從每小時約2萬7359公里的軌道速度減緩至濺落時的每小時約27公里,過程驚險,影像顯示,返回艙進入大氣層時燃燒產生的炙熱光芒清晰可見,直至降落傘展開,最終平安降落於墨西哥灣。黑格透過無線電向任務控制中心報告,艙內人員「非常開心」。

此次滯留事件一度引發美國政治爭議。前總統川普(Donald Trump)曾公開批評拜登政府「拋棄」兩名太空人,並呼籲加快他們的返航進程,甚至表示將在他們康復後邀請至白宮。SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)則聲稱拜登政府曾拒絕SpaceX提供的救援方案,但NASA並未證實此說法。NASA商業載人計畫負責人史提克(Steve Stich)則強調,返回的太空人將獲得「當之無愧的休息時間」。

目前,「星際航線」仍在接受技術調查,NASA預計最快於七月由SpaceX執行下一次載人任務,並將在今年夏季決定未來任務的運輸方案。國際太空站計劃於2030年退役,屆時將由私人運營的太空站取代,使NASA能專注於月球與火星探險計畫。

