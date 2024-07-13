北市幼兒園狼師涉拍600部女童私密片 蔣萬安發聲了

針對北市幼兒園狼師性侵案，蔣萬安發臉書回應。（資料照）

2024/07/13 15:04

北市幼兒園性侵案爆發1年「狼師未停職」 吳沛憶轟蔣萬安

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，甚至偷拍20多名女童，並查扣600多部性影像，引發輿論譁然。蔣萬安今於臉書貼文表示，此案因為檢調搜查發現更多案情細節，也讓人更義憤填膺，教育局去年7月中旬接獲通報就組成審查小組展開調查，並於去年9月26日公告，10月1日起廢止該幼兒園設立許可。

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此外，他也拜託北市立委推動修法，昨（12日）晚間三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案。

另市府也對此案作出法定上限最重裁處，包含對犯案人開出60萬元罰鍰，且終身不得再任教保人員；對負責人沒有即時將犯案人停職、通報，共計罰51萬元並廢止幼兒園許可，且「不得擔任教保服務機構之負責人或財團法人幼兒園之董事或監察人」；相關人員依法列入「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，全國幼兒園都不能任用，並公告在教育部全國教保資訊網。

蔣萬安說，對孩子與家屬，市府去年一對一進行聯絡、協助，過程請副市長林奕華與社會局全程陪伴，後續也提供身心復原服務，提供心理復健服務補助；司法服務部分，社工後續並陪同偵訊與出庭，連結專業人士協助取證，安排免費法律諮詢，提供相關訴訟費用補助；並視需求協助申請台北市性侵害被害人緊急生活扶助等資源。

針對該幼兒園負責人原持有的另家托嬰中心，社會局去年獲報同時也立即調閱托嬰中心監視器畫面，市府除將畫面提供檢調、也同步通知家長關於相關聯的幼兒園案情，並在去年10月這家托嬰中心更換負責人時逐一通知家長、並在官網清楚標明變更情形，並要求社會局持續進行無預警稽查，與家長保持聯繫。

去年11月16日市府也召開教育局、社會局等相關局處參與的重大性侵害案件檢討會議，決議調查屬實即公告姓名等四大精進作為。

教育局補充，四大精進作為分別為：調查期間有保密原則，調查屬實則將公開資訊，若調查屬實，北市將依法處以行為人及負責人罰鍰、公布其姓名及機構名稱於市府或網站，供民眾查詢；行政調查期間資訊雖依法保密，為維護兒童權益及保護兒童安全，若機構人員涉有性平案件情形，於調查期間，服務機構應予以「暫時停聘、停職」，避免其有接觸兒童機會；透過各類管道宣導兒童保護相關樣態及通報流程，加強教保服務機構人員對於不當行為的敏感度，同時也增加教保相關人員性平知能研習及幼兒性平自我保護意識宣導；教育局修正「教保服務機構發生疑似違法對待幼兒事件通報表」，增加「是否有親屬關係」欄位，於園方通報時一併填寫，以利通報第一時間了解行為人與負責人關係，建立迴避機制並即時保全證據。

蔣萬安說，事發後他也拜託台北市立委推動修法，感謝立委的支持，於昨晚間三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案，未來能以1年以上7年以下，還可以併科100萬元罰金等更重刑責嚴懲不法、進一步保障孩子的安全。他強調，台北隊會全力守護孩子平安健康成長，絕對不容許任何對孩子的侵害。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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