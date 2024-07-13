北市幼兒園性侵案爆發一年「狼師未停職」 吳沛憶籲蔣萬安說明

民進黨立委吳沛憶質疑，家長反映園方隱匿未報，且調查期間「狼師」未停職，北市教育局難道不知情？呼籲蔣萬安出面說明。（資料照）

2024/07/13 13:19

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，甚至偷拍20多名女童，並查扣600多部性影像，引發輿論譁然。民進黨立委吳沛憶今（13）日指出，經檢視檢討報告發現兩大問題，一是家長反映園方隱匿未報，二是調查期間「狼師」未停職，北市教育局難道不知情？該性侵案長達一年，呼籲台北市長蔣萬安應出面說明。

吳沛憶今透過社群平台發文表示，她今年4月、7月兩度於立法院質詢時，要求教育部徹查台北市教育局責任。詳讀檢討報告後，認為有兩項重大問題，家長反映園方隱匿未報，且調查期間狼師未停職，北市教育局難道不知情？

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吳沛憶說明，最早一次家長通報在2022年7月，狼師持續在幼兒園犯案，直到2023年7月檢調羈押才離職。北市府在第一通報就知情，也知道狼師就是園長的兒子，在長達一年的時間中，台北市政府為何未能提早阻止幼童受害悲劇？訂定那麼多的幼教法規，就是因為年紀小的孩子最需要大人的保護，而市民還在等蔣萬安報告。

據此，吳沛憶建議，台北市政府至少該做到以下三點，首先，當被通報的狼師與園長是親屬時，要加強警示；其次，同一園所反覆被通報時，要跨單位聯繫並加強稽查；第三，承辦案件的人員，要有教育訓練，以強化行政調查的效果。同時，教育部上網公告的「裁罰紀錄」沒有標明園所已被廢園，家長看不出極重大的違規，她會請教育部加註「廢園」資訊。

「真心保護兒童，拜託不要再跑SOP就算了、就過了」，吳沛憶疾呼，就像剴剴案，蔣萬安第一時間說「都依規定進行訪視」，但保母訪視只執行了1次，錯失阻止悲劇的機會。這名信義區幼兒園狼師預計8月審判，他性侵同時還拍攝影片，卑劣至極。兒少性犯罪零容忍，本案犯行重大，盼法院嚴懲判刑。所有包庇、失職情事，當一一揭露，予以追究。

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