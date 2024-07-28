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竹市光武國中西班牙走讀120公里徒步朝聖之旅 讓世界看見台灣

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，除展現毅力與韌性，更透過國際教育，讓世界看見台灣。（學校提供）

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，除展現毅力與韌性，更透過國際教育，讓世界看見台灣。（學校提供）

2024/07/28 20:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光武國中於7月15日到29日展開西班牙走讀朝聖自我挑戰之行，參加學生背著印台灣圖案的隨身大背包，展開120公里的徒步行程，除接受當地歐洲電視台採訪報導，學生也透過國際教育，讓世界看見台灣。不少學生腳磨破皮，甚至有人身體不適，但在團隊合作下，完成難得的徒步行程，也展現國中生的耐力與韌性。

校長黃信騰說，學校的走讀課程，自我挑戰是課程的一環，學生從3月就進行核心、肺活量等訓練，並完成10、15、30公里的3次模擬測驗，他與參加學生從西班牙的Sarria出發，徒步走到聖地牙哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela），共走了5天，總計120公里，每個人也都順利走到終點，並且取得官方國際證書。

「堅持是走向終點的唯一道路」黃信騰說，徒步120公里是難以想像的路程，路程不是一成不變的平坦道路，大家走過麥田、荒郊野嶺、原始森林及城鎮巷道，而不間斷的陡上坡及急降坡更是每天都會出現的地形變化，團員們雖好幾度「懷疑人生」想要放棄，但大家彼此打氣堅持到最後，當隊伍逐步進入廣場時，受到來自台灣與世界各國夥伴的歡呼加油，這無疑是最好的外交活動。

帶隊教師黃伊帆表示，長時間高強度的使用腳，很容易長水泡及腳踝膝蓋受傷的現象，團員會先塗上凡士林，再穿上五指襪及羊毛襪，減少腳趾間的摩擦，增加透氣，讓水泡不容易產生。

徒步不只是走路，除地形地貌變化，這一路上有來自世界各地的夥伴並肩而行，學生須克服各國語言的不同與他們交談，「這需要勇氣」帶隊老師盧佳君說道，這個過程增加學生國際應對能力，但能同時間結交超過10個國家的朋友是最難得的經驗與機會。

黃信騰提到，光武國中西班牙走讀之旅完成後，團隊將前往有「世界盡頭」之稱的Fisterra進行課程，再從馬德里機場，經杜拜轉機，預計29日回到台灣。

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，除展現毅力與韌性，更透過國際教育，讓世界看見台灣。（學校提供）

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，除展現毅力與韌性，更透過國際教育，讓世界看見台灣。（學校提供）

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，除展現毅力與韌性，更透過國際教育，讓世界看見台灣。（學校提供）

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，除展現毅力與韌性，更透過國際教育，讓世界看見台灣。（學校提供）

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，除展現毅力與韌性，更透過國際教育，與10個國家交朋友，讓世界看見台灣。（學校提供）

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，除展現毅力與韌性，更透過國際教育，與10個國家交朋友，讓世界看見台灣。（學校提供）

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，除展現毅力與韌性，更透過國際教育，與世界各國交朋友。（學校提供）

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，除展現毅力與韌性，更透過國際教育，與世界各國交朋友。（學校提供）

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，走過草原及森林，展現國中生的毅力與韌性。（學校提供）

新竹市光武國中學生在西班牙完成120公里的徒步朝聖自我挑戰之行，走過草原及森林，展現國中生的毅力與韌性。（學校提供）

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