抓到了！ 保全員臉書留言威脅許宗力等人被逮 辯對時事不滿

陳姓保全員留言威脅大法官人身安全。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/29 13:54

〔記者王冠仁／台北報導〕針對國會擴權案，憲法法庭裁准相關法律在釋憲宣判前應暫停執行，抗議常客田山盛國不久後跑到司法院潑黑色液體、留下黑手印，還有網友跑到司法院的臉書留言，揚言要威脅大法官許宗力等人的人身安全。警方根據相關電磁紀錄，今天清晨循線逮到涉案的43歲陳姓保全員，他聲稱是因為一時氣憤不滿，才留言嗆聲，並沒真的要做出違法行為。

警方指出，憲法法庭在本月19日針對國會擴權案裁准相關法律在釋憲宣判前應暫停執行，不久後就有網友跑到司法院的臉書留言，嗆說「許宗力、朱富美等，勸你們先做好『不自殺聲明』這是良心建議」、「許宗力社會已有傳聞要追殺你」等威脅字句。

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警方獲報後組成專案小組追查，根據相關電磁紀錄，警方循線掌握涉案犯嫌為家住桃園的43歲陳姓保全員；警方在今天清晨6時許，前往其住處外埋伏，待他下班返家後當場將他逮捕。

據了解，陳聲稱是因為針對近來時事不滿，感到氣憤難耐，才會一時衝動用手機到司法院的臉書留言嗆聲。

警方說，雖然陳聲稱只是胡亂留言、抒發情緒，但他的行為已經觸法，警方最後將他依恐嚇公眾罪嫌送辦。

台北市警局呼籲，台灣是民主法治國家，人民應以理性和平方式表達言論；如言論、訊息內容已涉及恐嚇公眾、人身安全，警察機關將依法嚴辦，追查到底，絕不寬貸。

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