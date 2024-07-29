保全恐嚇大法官許宗力1萬交保 檢方開2規定若違反將聲押

陳姓男子（中）涉嫌在司法院臉書粉絲專頁留言，揚言要威脅大法官許宗力等人的人身安全。（記者陳彩玲攝）

2024/07/29 16:40

〔記者陳彩玲／台北報導〕憲法法庭日前針對國會職權修法釋憲案，做出暫時處分裁定，卻有民眾在司法院臉書粉絲專頁留言，揚言要威脅大法官許宗力等人的人身安全。警方循線追查，逮到留言的陳姓男保全，台北地檢署下午複訊後，依恐嚇公眾罪諭令1萬元交保。

此外，檢察官命陳男不得對被害人及其他公眾人物之生命、身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為，以及不得有造成公眾惶恐、騷動行為，若違反將向法院聲請羈押。

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7月19日，憲法法庭裁准國會擴權暫時處分，未料隔天下午3點多，男子田山盛國跑到司法院潑黑色液體、留下黑手印後，隨即離去。中正一分局透過監視器迅速鎖定犯嫌身分，將抗議常客田山盛國帶回偵訊。

後來又有網友在司法院臉書粉絲專頁留言，「許宗力、朱富美等，勸你們先做好『不自殺聲明』這是良心建議」、「許宗力社會已有傳聞要追殺你」等語。對此，司法院表示，已進行蒐證，報請警方偵辦，不能容忍的嚴重犯罪行為，並呼籲各界理性自制。

警方獲報後組成專案小組追查，根據相關電磁紀錄，循線掌握涉案的43歲陳姓保全員，今天清晨6時許，前往其桃園住處外埋伏，並將他帶回派出所說明，下午依涉犯恐嚇公眾罪移送台北地檢署複訊。

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