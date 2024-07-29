全民監看！國會擴權法案釋憲 8/6言詞辯論網站直播

國會擴權法案釋憲的本案訴訟，憲法法庭將於8月6日進行言辯，將設延伸法庭，並採取司法院、憲法法庭網站直播。（記者楊國文攝）

2024/07/29 13:28

〔記者楊國文／台北報導〕國會擴權法案的暫時處分部分，憲法法庭已裁定「國會調查權」等6項條文均暫停適用；關鍵的本案訴訟部分，憲法法庭最遲於10月底前做出裁判，並定於8月6日召開全天候的馬拉松式言詞辯論，憲法法庭今表示當天言辯除憲法法庭內開放民眾旁聽外，也在司法院1樓設置「延伸法庭」，並同步在司法院、憲法法庭網站公開直播。

憲法法庭表示，因國會擴權法案本案訴訟的言詞辯論共有「民進黨51位立委」、行政院等4位聲請人、10多位律師及相關機關立法院等代表等人，人數眾多，憲法法庭現場將保留32席給出席者，並開放32個座位，包括16個記者席、16個民眾席。

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為服務全國關心國會擴權法案的民眾，憲法法庭並貼心於司法院1樓的多媒體簡報室，同步召開視訊延伸法庭，共有40個旁聽席座位供民眾旁聽；此外，憲法法庭還將言詞辯論現場，以直播方式在司法院及憲法法庭網站上公開播放。

憲法法庭於本月19日裁定立院職權行使法的「國會調查權」、「總統國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權」、「聽證會」等5項條文、刑法藐視國會罪，共6個條文，因違反權力分立原則、侵害人民隱私權之虞，即日起至本案訴訟裁判前均停止適用。

本案釋憲訴訟方面，釋憲法庭將民進黨團51位立委、行政院、總統賴清德、監察院等四個政機關聲請案合併審理，定8月6日上午9時起至下午5時進行全天的言詞辯論，依規定，將於3個月內宣示裁判，必要時得延長兩個月。不過，考量許宗力等7個大法官將於10月底卸任，擬加速審理，由此屆15位大法官最遲於10月底前做出裁判。

憲法法庭日前公佈爭點題綱，分別由4個聲請人及相關機關立法院陳述意見，包括：立法院職權行使法增訂暨修正條文全文，及刑法第141條之1的「藐視國會罪」，其立法程序是否有明顯重大瑕疵，及總統國情報告、質詢、同意權行使、調查權及調查會等部分，及刑法藐視國會罪規定等，有無違憲。

關於憲法法庭8月6日言辯流程，上午9時起至12時進行第一場次分，包括立法程序、聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權，並由大法官進行90分鐘詢答。

下午2時起進行第二場次，辯論調查權、聽證會及刑法藐視國會罪的部分，由大法官進行65分鐘詢答。

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