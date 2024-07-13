幼兒園狼師涉性侵女童 簡舒培爆：涉犯案園方續聘、續招生

北市議員簡舒培。（資料照，記者張嘉明攝）

2024/07/13 16:47

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幼兒園狼師涉偷拍600部女童私密影像 許淑華爆狼師園長媽另開托嬰中心

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市某私立幼兒園園長擔任園內老師的兒子，涉性侵園內女童，檢警在其電腦查扣600多部性影像，竟有女童性器官畫面；北市議員簡舒培質疑，狼師在去年12月就因有家長報案正接受司法調查，幼兒園卻隱匿此事，仍持續招生、讓狼師續聘，導致受害孩童持續受狼師侵害，北市府竟無相應作為。

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簡舒培指出，自詡三寶爸的蔣萬安所領導的台北市政府，在轄區內這起天怒人怨的幼兒園性侵案中，完全狀況外、毫無作為，甚至狼師在接受司法調查期間仍持續任職，且持續有孩童受害，台北市該所幼兒園去年被踢爆，擔任教保員的園長之子涉嫌性侵多名女童，沒想到事件揭露後，仍有多名家長報警，累計已至少20名女童受害，檢方甚至查扣600多部性私密影片。

簡舒培認為，這麼駭人聽聞、令人心痛的案件發生在台北市，蔣萬安卻接連幾日一聲不吭，直到網友怒火中燒，才意思意思地在臉書發了個不痛不癢順便收割的貼文。

簡舒培表示，事實上該名狼師2022年12月就有家長報案正接受司法調查，但同時間又有家長有事晚點接小孩，沒想到孩子晚上竟反映，遭到該名狼師猥褻，質疑「為什麼毛老師當時在司法調查時，園長不告訴家長，還讓他在園工作？」

簡舒培說，從家長投訴可發現，在狼師接受司法調查期間，幼兒園不僅持續招生、狼師也持續任職，身為狼師母親的幼兒園園長，還同時在台北市經營托嬰中心，以上種種台北市政府完全沒有任何相應作為，讓家長持續把孩童送到該園上課，才讓受害孩童持續受狼師侵害！

簡舒培質疑，台北市教育局現在一直強調，當時2022年狼師涉案未被起訴，但她必須說刑事跟行政是兩回事，司法調查是釐清嫌疑人有無刑事責任，但在幼兒園發生疑似侵害孩童權益的案件時，身為主管機關的台北市政府教育局，在行政進行行政調查，並稽查、警示家長，甚至有必要都應該直接要求該園停止，靜候司法調查結果。

簡舒培質批評，如今可看到，2022年時就有受害學生，案發後台北市教育局什麼都沒做，導致更多孩童無辜受害，最愛拿「三寶爸」這個頭銜說嘴的蔣萬安，到底是真的狀況外、毫不知情，還是就像愷愷案一樣，覺得別人家的孩子不關你的事？

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簡舒培收到家長投訴，指幼兒園隱匿狼師被司法調查，並持續續聘，導致自己的孩子受害。（簡舒培提供）

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