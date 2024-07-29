9月起全台飲料店禁一次用塑膠杯 擬擴大補助職棒賽事、影城用循環杯

全台飲料店9月起禁用一次用塑膠飲料杯，環境部鼓勵民眾借用循環杯或自備環保杯。示意圖。（資料照）

2024/07/29 13:47

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部推動一次用飲料杯限塑政策，目前已有21個縣市提前實施，預計今年9月起全國飲料店不能提供一次性塑膠飲料杯，預計每年可減少7.9億個塑膠一次用飲料杯；環境部正在研議擴大補助職棒賽事、電影院等封閉場域使用循環杯。

環境部2022年7月1日開始實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，管制方向共三大重點，包含自備飲料杯享5元優惠、循環杯免費借用服務，並請地方政府於今年年底之前提報飲料店不得提供一次用塑膠飲料杯實施日期。目前全台已有21縣市實施，金門縣則預計在9月1日上路。意即，今年9月起全台飲料店都不再提供一次用塑膠飲料杯。

請繼續往下閱讀...

環境部資源循環署永續消費回收組長李宜樺表示，根據連鎖便利商店及速食店等業者回報的一次用塑膠杯減量情形，去年已減少17%一次性飲料杯使用量，消費者自備飲料杯數量達1.6億杯次，自備率成長2.8倍。

李宜樺也表示，連鎖便利商店及連鎖速食店擇定的門市必須達成一次用飲料杯年度減量率，今年的減量率目標為18%、明年減量率目標為25%，會持續督促業者減少使用一次用飲料杯，並鼓勵業者透過辦活動等方式，增加民眾自備環保杯與使用循環杯的誘因。

另為養成民眾使用循環杯風氣，去年起補助直轄縣市辦理大型運動賽事使用循環杯，將研議擴大補助範圍至非直轄縣市，並評估電影院等封閉場所導入循環杯，讓未接觸過循環杯的民眾也能體驗循環杯借用服務，未來消費時能將借用循環杯納入考慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法